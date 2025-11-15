Espana agencias

La AEB celebra una sentencia del TSJC que "refuerza el modelo de conjunción lingüística"

Guardar

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB) ha celebrado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el documento de gestión del curso 2025-2026 de los centros educativos "refuerza el modelo de conjunción lingüística y frena los intentos de imposición del catalán como única lengua de uso".

La sentencia, de este viernes, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad y, según afirma AEB en un comunicado este sábado, anula "los preceptos más polémicos del documento de gestión", aprobado por el Departament de Educación.

Según la entidad, los apartados ahora suprimidos pretendían "imponer el catalán como única lengua de cohesión social, cultural y comunitaria, configurando un modelo escolar excluyente, contrario a los derechos fundamentales y ajeno al pluralismo lingüístico".

La AEB destaca que, en su sentencia, el TSJC hace una "crítica contundente" de la idea de que el catalán pueda presentarse como lengua exclusiva de cohesión social y, a su parecer, también debilita la figura del coordinador lingüístico.

"La sentencia deja claro que nadie puede ser obligado a utilizar exclusivamente el catalán en un centro educativo, y que la convivencia escolar tiene que basarse en el respecto a las dos lenguas oficiales", dice el comunicado.

Por eso, piden al Departament modificar las instrucciones para "ajustarlas a la legalidad", prohibir a los coordinadores lingüísticos promover prácticas que excluyan el castellano y garantizar que ningún alumno sea presionado por el uso de las lenguas oficiales, según AEB.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar pide al Gobierno que anule la condena a muerte al pedagogo laico Ferrer i Guàrdia, fusilado en 1909

Sumar pide al Gobierno que

El Rey preside la rejura de bandera de sus compañeros de la XLV promoción de la Academia General Militar de Zaragoza

El Rey preside la rejura

El PP exige la comparecencia de los ministros Robles y Hereu para dar claridad sobre los contratos de Defensa

El PP exige la comparecencia

PP acusa de Ana Redondo de "seguir ocultando" los fallos en pulseras antimaltrato y "desproteger" a mujeres vulnerables

PP acusa de Ana Redondo

PP denuncia que una legislatura "imposible de gobernar" esté marcada por declaraciones judiciales sobre corrupción

PP denuncia que una legislatura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Robles,

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío