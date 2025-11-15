Gernika-Palestina: "Hoy se juega en Bilbao el partido del fin del genocidio"

Igor Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, una de las plataformas convocantes de la primera de las dos manifestaciones para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina, ha asegurado que este domingo "se juega" en Bilbao "el partido de los derechos humanos y la solidaridad" pero, sobre todo, "el del fin del genocidio".

De forma previa al inicio de la 'kalejira',*que ha partido de la plaza Arriaga hasta San Mamés, Meñika ha asegurado a los medios informativos que "hoy se juega el partido de la solidaridad en Bilbao, de la fraternidad, de los derechos humanos y del derecho internacional".

"Pero, sobre todo, el partido que se juega hoy es el partido del fin del genocidio. Estamos viendo que la sociedad vasca tiene compromiso de jugarlo y sobre todo hoy Palestina vencerá", ha concluido.