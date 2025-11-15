Espana agencias

Gernika-Palestina: "Hoy se juega en Bilbao el partido del fin del genocidio"

Guardar

Igor Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, una de las plataformas convocantes de la primera de las dos manifestaciones para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina, ha asegurado que este domingo "se juega" en Bilbao "el partido de los derechos humanos y la solidaridad" pero, sobre todo, "el del fin del genocidio".

De forma previa al inicio de la 'kalejira',*que ha partido de la plaza Arriaga hasta San Mamés, Meñika ha asegurado a los medios informativos que "hoy se juega el partido de la solidaridad en Bilbao, de la fraternidad, de los derechos humanos y del derecho internacional".

"Pero, sobre todo, el partido que se juega hoy es el partido del fin del genocidio. Estamos viendo que la sociedad vasca tiene compromiso de jugarlo y sobre todo hoy Palestina vencerá", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Miles de personas desfilan hasta San Mamés para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina

Miles de personas desfilan hasta

Rodríguez pide a las CCAA sumarse "sin excusas" al Plan Estatal de Vivienda que llevará "pronto" al Consejo de Ministros

Rodríguez pide a las CCAA

La AEB celebra una sentencia del TSJC que "refuerza el modelo de conjunción lingüística"

La AEB celebra una sentencia

Sumar pide al Gobierno que anule la condena a muerte al pedagogo laico Ferrer i Guàrdia, fusilado en 1909

Sumar pide al Gobierno que

El Rey preside la rejura de bandera de sus compañeros de la XLV promoción de la Academia General Militar de Zaragoza

El Rey preside la rejura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Georgia-España, en directo: La Roja

Georgia-España, en directo: La Roja necesita un resultado igual o superior al de Turquia para evitar sustos el martes

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals