Feijóo y Guardiola participarán en un acto público este domingo en Lobón (Badajoz)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de los populares en Extremadura, María Guardiola, participarán en un acto público este domingo, 16 de noviembre, en la localidad pacense de Lobón.

Este acto, enmarcado en la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, comenzará a las 11,30 horas de este domingo en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez de esta localidad pacense.

En el mismo, también intervendrá el alcalde de Lobón, Roberto Romero, pudiéndose seguir el acto en su conjunto a través de la cuenta de YouTube del Partido Popular.

