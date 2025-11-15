Esteban afirma que el PNV seguirá reclamando la oficialidad de la selección, "una demanda mayoritaria" de los vascos

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que la formación jeltzale "sigue y seguirá reclamando" la oficialidad de la selección vasca fútbol, y se ha mostrado convencido de que "es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca".

En declaraciones a Europa Press antes de entrar al estadio de San Mamés para seguir el encuentro entre Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, Esteban ha asegurado que la de hoy es "una de las ocasiones en las que, a través de una selección de fútbol, se ven representados los siete territorios de Euskal Herria".

"Hemos tenido jugadores de diversos lugares durante toda la historia de la selección vasca, y seguimos y seguiremos reclamando la oficialidad de la selección", ha señalado.

El presidente de la formación jeltzale ha admitido que este no es un objetivo "que vaya a suceder mañana por la mañana", pero ha animado a "ser insistentes" porque está convencido de que "es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca".

"Es una manera de mostrarnos al mundo y por eso también espero que hoy todo se desarrolle con normalidad, con debe ser. Que nos dediquemos a disfrutar de un buen partido de fútbol y de ver una vez más a nuestra selección", ha concluido.

Aitor Esteban ha acudido al estadio bilbaíno junto al Lehendakari, Imanol Pradales, el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.