Espana agencias

El Rey preside la rejura de bandera de sus compañeros de la XLV promoción de la Academia General Militar de Zaragoza

Guardar

Su Majestad el Rey, Felipe VI, ha presidido este sábado, 15 de noviembre de 2025, el acto de rejura o renovación de la jura de la bandera de sus compañeros de la XLV promoción de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, un evento castrense en el que el general director de la AGM, Prudencio Horche, ha apelado a los valores de "servicio, compromiso y deber".

Felipe VI ha llegado al patio de armas de la Academia a las 12.30 y ha pasado revista a la formación de 1.200 caballeros y damas cadetes que cursan actualmente sus estudios, también a sus 172 compañeros de la 45 promoción, con los que hace 40 años compartió dos meses de estudio en el primer curso de la institución militar.

Tras saludar a la bandera española y terminar la revista de las tropas, con el himno nacional, han rejurado la bandera los miembros de la XLV promoción de la AGM, encabezados por el general Fernando Luis Morón, el primero de la promoción. También han jurado las viudas e hijos de los 12 componentes de la XLV promoción ya fallecidos. Se ha rendido homenaje a los caídos y se han disparado salvas de honor.

El general Prudencio Horche ha recordado que el 11 de octubre de 1985 el entonces caballero cadete Borbón besó la bandera de 'La General'.

Son "cuarenta años de servicio que a los más veteranos nos parecerá que han pasado demasiado rápido, mientras que a los más noveles se les antojará como un horizonte demasiado lejano", ha señalado Horche, añadiendo: "Sin duda son sensaciones habituales cada vez que una promoción vuelve para realizar su rejura y otras contemplan desde la formación, con la disciplina y cierta curiosidad, la renovación de su compromiso".

"Esa curiosidad de los cadetes no es otra que tratar de imaginar cómo habrá transcurrido la vida profesional de estos experimentados oficiales. ¿Qué avatares habrán afrontado durante esas cuatro décadas? ¿Qué sacrificios se habrán visto obligados a realizar a lo largo de su carrera? ¿Qué sentimientos albergarán en su interior al poner todo ello en perspectiva?¿Habrá merecido la pena y podrán, también, esperar ellos sensaciones semejantes con el paso de los años?", ha preguntado.

El general director se ha dirigido a los cadetes para decirles: "El camino que os queda por delante no será fácil, así de simple", en alusión al "sacrificio, entrega, días incontables de intenso trabajo y de ejercicios; destinos, misiones, largos periodos lejos de casa y mucha comprensión de la familia ante cada nuevo reto; sudor, esfuerzo, multitud de momentos que parecían interminables y que, sin embargo, aportaban calidad y sentido a la exigente preparación; y así un largo etcétera".

Horche ha aseverado que "la fórmula es sencilla: ¡Servicio, compromiso y deber!", que son los tres valores que el Rey, con ocasión del décimo aniversario de su proclamación, hace poco más de un año, transmitió a los cadetes "como pilares de su desempeño como Rey". "Tres palabras que, cargadas de significado, compartimos plenamente aquellos que tenemos el privilegio de servir a España bajo sus órdenes portando el uniforme".

"Estoy seguro de que todos quienes acaban de besar de nuevo la bandera coincidirán en que esa simple frase, 'servicio, compromiso y deber', resume bien sus trayectorias. Más aún, resuenan con emocionante solemnidad cuando las evocamos recordando a aquellos que ya no están entre nosotros, aunque siempre vivirán en nuestra memoria", ha continuado el director de la AGM.

El general Prudencio Horche ha indicado a los cadetes que cada uno de los componentes de la XLV promoción, "a través de los múltiples y muy diferentes cometidos que les ha requerido nuestra profesión, han encontrado la oportunidad de servir a España cada día, han demostrado que su compromiso era el mismo que cuando hicieron su juramento y han comprobado que, para un militar, no hay mayor recompensa que la íntima satisfacción del deber cumplido".

Los miembros de la LXV promoción "acumulan trienios, pero la motivación que les empuja no difiere en nada de la vuestra; sus divisas son propias de brillantes trayectorias, pero su ilusión es la misma que cuando portaban las cadeteras sobre su pecho; la profesión los ha llevado a múltiples y remotos destinos, pero ninguno ha olvidado ese lugar que les une a todos ellos y que también comparten con vosotros, este patio de armas, este solar zaragozano".

Horche ha destacado "el ejemplo y la referencia de Su Majestad, que sentimos aún más cerca al compartir con nosotros jornadas como la de hoy; el excelente camino que nos han trazado los que nos preceden, entre ellos la XLV promoción, a quienes debemos inmesa gratitud; y el espíritu de 'La General', que a pesar de los años que pasen permanece y permanecerá inalterable en cada promoción.

"UNA PROMOCIÓN DURA"

El general Morón ha afirmado que esta es "una promoción dura, marcada por la adversidad", recordando que el 30 de enero de 1987 un autobús de la AGM sufrió un atentado terrorista con dos fallecidos y varios heridos.

Tras salir de la AGM como tenientes muchos se desplegaron en los Balcanes, sufriendo bajas en actos de servicio, "parte nuestra" porque "todos somos promoción".

Una promoción "sobria y experimentada, de una consistencia recia", ha continuado Morón, destacando "el liderazgo" de Su Majestad el Rey y manifestando su sentimiento de orgullo y pertenencia. "Pase lo que pase seguiremos siendo la XLV".

A los caballeros y damas cadetes les ha dicho que "la AGM marca" toda la vida y que sus improntas ya se están asentando en sus corazones, recordándoles que son "la promesa" de la Academia General Militar. La prioridad debe ser "crear confianza", ha dicho Morón, enfatizando que liderarán a sus unidades, "exigiendo rigor en el trabajo cotidiano, con tolerancia al error, el compromiso y responsabilidad del mando", añadiendo que "la confianza mutua es el pegamento que nos hace invencibles".

"Habéis elegido la responsabilidad como servicio", ha elogiado el general Fernando Morón, quien finalmente se ha dirigido al Rey para realzar que la LXV promoción, de la que forma parte y que "conoce bien", se caracteriza por "intentar servir sin protagonismos y ser confiables en conjunto: Así seguiremos la XLV ante cualquier circunstancia".

Una vez concluidos los actos en el patio de armas, y acompañados por la banda de música militar, el Rey ha presidido un desfile de los 1.200 cadetes en el paseo principal de la Academia y ha concluido el acto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AEB celebra una sentencia del TSJC que "refuerza el modelo de conjunción lingüística"

La AEB celebra una sentencia

Sumar pide al Gobierno que anule la condena a muerte al pedagogo laico Ferrer i Guàrdia, fusilado en 1909

Sumar pide al Gobierno que

El PP exige la comparecencia de los ministros Robles y Hereu para dar claridad sobre los contratos de Defensa

El PP exige la comparecencia

PP acusa de Ana Redondo de "seguir ocultando" los fallos en pulseras antimaltrato y "desproteger" a mujeres vulnerables

PP acusa de Ana Redondo

PP denuncia que una legislatura "imposible de gobernar" esté marcada por declaraciones judiciales sobre corrupción

PP denuncia que una legislatura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío