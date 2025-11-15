Decenas de miles de personas recorren Bilbao para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina

Decenas de miles de personas según estimaciones de la Policía Municipal, han secundado este sábado en Bilbao sendas manifestaciones convocadas por colectivos diferentes para solidarizarse con Palestina y exigir "el fin del genocidio".

Las marchas, desarrolladas antes de iniciarse el encuentro entre la selección Vasca de Fútbol y la de Palestina, que seguirán unas 50.000 personas en el estadio de San Mamés, ha servido también para reivindicar la oficialidad de la selección vasca de fútbol.

Cuatro contenedores han ardido en la Gran Vía bilbaína, al paso de la segunda marcha, convocada por Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación de Euskal Herria. Además, alguno de los manifestantes a lanzado botellas a los ertzainas y han arrojado bengalas y petardos durante el recorrido.

PRIMERA MARCHA

Los manifestantes convocados por Palestina Gu ere bai!, Gure Esku y Gernika-Palestina Herri Ekimena para reclamar "el fin del genocidio" en Palestina, han iniciado la marcha a las 17.30 horas tres horas antes del encuentro solidario entre Euskal Selekzioa y la selección palestina.

Un fuerte dispositivo policial se había desplegado por toda la capital vizcaína, con motivo de esta manifestación y la posterior 'kalejira' organizada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que han recorrido la Gran Vía, principal arteria de la capital vizcaína, desde la Plaza del Arriaga hasta el estadio.

Desde horas antes, el helicóptero de la Ertzaintza ha sobrevolado Bilbao y agentes antidisturbios de la Policía vasca se han apostado en diferentes puntos de la ciudad. Además, los organizadores de la protesta han establecido un cordón de seguridad para impedir que el público congregado en las aceras invadiera la calzada.

Dos banderas, la palestina y la ikurriña, han compuesto la cabecera de esta multitudinaria manifestación, precedida por una pancarta con el lema "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop". Los manifestantes han coreado, desde el inicio, el eslogan "Boikot Israel. Palestina askatu" (Boicot a Israel. Palestina libre).

Durante esta kalejira, a la que se ha sumado una delegación de EH Bildu, con su portavoz Pello Otxadiano a la cabeza, se han visto rostros conocidos como el exfutbolista Mikel San José, los pelotaris Aritz Erkiaga y Asier Aspuru o el coordinador de Giza Eskubideen Behatokia, Agus Hernán.

El portavoz de Gernika-Palestina, Igor Meñika, ha asegurado que este domingo "se juega" en Bilbao "el partido de la solidaridad, de la fraternidad, de los derechos humanos y del derecho internacional".

"Pero, sobre todo, el partido que se juega hoy es el partido del fin del genocidio. Estamos viendo que la sociedad vasca tiene compromiso de jugarlo y sobre todo hoy Palestina vencerá", ha dicho.

Además, en nombre de los manifestantes, ha reivindicado "una Palestina y una Euskal Herria libres". "Palestina y Euskal Herria tienen derecho a vivir en paz y libertad", ha dicho.

También ha defendido que el deporte es "una vía para mandar al mundo un enorme mensaje de solidaridad a Palestina" y ha pedido el reconocimiento del "carácter oficial" de la selección vasca.

SEGUNDA MARCHA

Una hora después, desde el mismo punto de partida, ha dado inicio la kalejira convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación de Euskal Herria, que ha congregado a unas 20.000 personas, según fuentes municipales, bajo el lema "Gora palestina erresistentzia! Euskal Herria eta Palestina askatu" (Arriba la resistencia palestina! Libertad a Euskal Herria y Palestina).

Los manifestantes, que han coreado lemas como 'Israel estatu terrorista (Israel, estado terrorista) han desfilado tras una pancarta en la que podía leerse Gora Palestina Erresistentzia (Viva la resistencia palestina) y 'Palestina askatu, Israel suntsitu' (Palestina libre. Destruir a Israel). Otra diferente exhibía la imagen de un futbolista con una metralleta y un pañuelo palestino jugando a fútbol con la cabeza de Isaac Netanyahu como balón.

La marcha, ruidosa, ha discurrido entre bengalas y petardos, gritos contra el genocidio en Palestina y algunas canciones entonadas por los manifestantes. A su paso por la Gran Vía han ardido dos contenedores, lo que ha obligado a actuar a los bomberos. Algunos de los manifestantes han arrojado botellas a los agentes de la Ertzaintza, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Antes de iniciarse el recorrido, el miembro de la plataforma Iñigo Rodríguez ha afirmado que este es "un día de celebración" pero, "sobre todo, un día de reivindicación política en la defensa de la resistencia palestina, de la lucha de su pueblo su pueblo y, de la necesidad de la desaparición del Estado de Israel".

Además, ha denunciado el "falso alto al fuego que ahora mismo suponen los ataques de baja intensidad contra Gaza". Preguntado por la sospechas de que se puedieran generar incidentes durante la protesta, ha respondido: "normalidad".

Ha precisado, "a priori, decir que va a haber incidentes, que puede ser una kalejira violenta, es precisamente crear la tensión para que exista esa violencia", en alusión a las manifestaciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que previno de posibles altercados.

"Desde Palestina Elkartasuna y desde las gradas de animación, lo que venimos hoy aquí es a reivindicar la defensa de la resistencia palestina y nada más", ha puntualizado.

Además, ha afirmado que no se ha producido una convocatoria unitaria, sino dos este sábado en Bilbao, porque "en Euskal Herria hay diferentes formas de solidaridad con Palestina, diferentes estrategias políticas". "Es simplemente una diferencia política", ha explicado.

Por otra parte, ha indicado que "San Mamés y el partido, el campo", es también "un lugar para la reivindicación política". "Habrá que esperar para ver cómo se reivindica dentro", ha concluido.

Finalmente, ambas manifestaciones han desembocado en la explanada del Estado de San Mamés donde, a las 20.30 horas, ha dado inicio el encuentro, al que asiste el Lehendakari, Imanol Pradales.