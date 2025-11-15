Espana agencias

Bernabé reivindica su "proyecto de futuro" para València frente a una Catalá "que recuerda al siglo pasado"

La secretaria general de los socialistas en la ciudad de Valencia y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha reivindicado su "proyecto" para convertirse en alcaldesa de València y que la ciudad de València "mire al futuro" frente a la actual primera edil, María José Catalá, "que recuerda al siglo pasado" y por la que "hoy se pierden oportunidades".

"¿De verdad pensáis que no voy a ganar yo las elecciones? Aquí van a votar a cualquiera de nosotros que estamos aquí, claro, porque tenemos un proyecto", ha sostenido la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Bernabé ha participado este sábado en València en el acto 'Volem votar', para reclamar la convocatoria de elecciones en la Comunitat Valenciana, junto a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Pilar Bernabé ha proclamado que los socialistas "tienen un proyecto que mira al futuro de una manera clara". En su opinión, València es hoy, con la 'popular' María José Catalá, "una ciudad que está en el siglo pasado", mientras que "necesita mirar al futuro de una manera clara y próspera con la 'P' de 'Prosperidad', con la 'P' de 'PSOE' y con la 'P' de Pilar".

"Trabajaré para que mis ciudadanos y ciudadanas sientan que en su ciudad se puede respirar mejor, una ciudad más saludable y una ciudad que abandona el coche de una vez y esa militancia extrema que hace María José Catalá", ha aseverado.

En este sentido, ha reprochado que la capital del Turia "será la única gran ciudad de toda España que no tendrá una zona de bajas emisiones, lo que hará que nuestros hijos y nuestras hijas vivan en la precariedad de la salud, porque tendremos una ciudad llena de contaminación por la militancia extrema del coche que ha hecho María José Catalá y por encerrarse en el negacionismo de la extrema derecha que gobierna con ella".

Y ha añadido que, sobre todo, quiere que València no sufra "recortes". "¿Sabéis la indignidad que ha hecho en el presupuesto una alcaldesa en cuya ciudad han muerto 17 personas por una dana consecuencia del cambio climático? Ha recortado un 98% del presupuesto en cambio climático en el Ayuntamiento de València", ha cuestionado.

"¿Cómo es posible --ha continuado-- que una alcaldesa y un gobierno de derecha pueda gobernar esta ciudad y el futuro de nuestros hijos y niñas? ¿Cómo vamos a consentir que un gobierno indigno como es el que recorte un 60% en políticas de igualdad? ¿Cómo es posible que en la ciudad de València, una gran ciudad donde la primera preocupación para las familias es que puedan acceder a una vivienda digna, el Ayuntamiento ha rebajado 10 millones de euros en construcción de vivienda pública? ¿Cómo es posible? ¿En qué siglo viven? ¿En qué mundo viven?", ha cuestionado.

Bernabé ha seguido preguntado: "¿Para qué quiere ser alcaldesa María José Catalá? ¿Para ir de fiestas todo el tiempo?".

La delegada ha citado la canción 'Lladres de sobretaula' cuando dice "Què bonica està València quan t'amagues de l'horror". "Eso es lo que practica el Partido Popular desde que ha comenzado esta dana, el horror", ha exclamado.

"Pero miren, --ha señalado-- cuando llegue el momento y en el 2027 todos estos alcaldes y alcaldesas que están aquí y yo misma, nos presentaremos a las elecciones y les diremos a la gente que elijan".

"LA POLÍTICA QUE TRANSFORMA"

Y ha apuntado que, cuando se convoquen comicios, irá a la gente de València y les dirá "que elijan entre una mujer que trae más contaminación, que recorta en servicios públicos y en igualdad y que, sobre todo, nunca cruza un puente porque su visión de la ciudad es del Mercado de Colón hacia adentro o que vote a una mujer que se preocupa, que se ha preocupado y que se preocupará por su pueblo porque su vocación es la política que transforma y está al servicio del pueblo".

"Porque, de verdad, ¿pensáis que no voy a ganar yo las elecciones? Aquí van a votar a cualquiera de nosotros que estamos aquí, claro, porque tenemos un proyecto", ha finalizado.

EuropaPress

