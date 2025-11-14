Espana agencias

Un taxista niega abusos y vídeos sexuales a amigas de sus hijos pese a la prueba hallada en su móvil

Un taxista acusado de presuntos abusos a menores ha negado en el juicio que agrediera sexualmente entre finales de 2021 hasta octubre de 2023 a amigas de sus hijos del instituto a cambio de regalos y droga, así como que elaborase vídeos de pornografía.

El procesado se enfrenta a una petición fiscal de 36 años de prisión por dos delitos de corrupción de menores, producción de pornografía infantil, un delito continuado contra la libertad sexual y delito contra la salud pública, agravado por reincidencia. La defensa solicita una eximente incompleta por adicción a las drogas.

Los padres de una de las niñas dieron la voz de alarma tras varios ingresos hospitalarios por adicción a las drogas. A partir de ahí, el caso se derivó a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (FAM) de la Policía Nacional.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia. Tras concluir la prueba, la fiscal ha mantenido su solicitud de condena al considera acreditado los delitos conforme al testimonio ofrecido por las víctimas a través de videconferencia y que da total validez por la persistencia en su relato a lo largo de la instrucción.

Según la fiscal, el procesado aprovechando que acudían a su domicilio en el distrito de Carabanchel amigas y compañeras del instituto de su hijos, entró en contacto con varios menores. Así, sostiene que "a cambio de mantener cualquier tipo de contacto íntimo o relaciones sexuales con las mismas, les ofrecía dinero, sustancias estupefacientes, como cocaína, marihuana y hachís, o regalos".

La defensa ha restado en su informe validez al testimonio de las niñas por su inmadurez y ha hablado de "conciencia de lucrarse" por parte de las víctimas por los regalos, afirmando que estaban enganchadas a las drogas por relaciones anteriores.

Además, ha destacado que su cliente mantenía una relación de amistad y no las corrompía, solicitando una absolución por los dos delitos de corrupción de menores. "Hay víctimas y víctimas. Si han probado que se han dejado llevar con los regalos", ha aseverado.

NUNCA FUE SU INTENCIÓN

En su declaración, el agresor sexual ha negado que realizara tocamientos a las menores y que las diera regalos y drogas, así como pastillas, lo que provocó una adicción de las menores a sustancias.

"Nunca tuvo intención de hacerlas nada. Las llevaba de un lado a otro hasta que vi que se estaban pasando conmigo", ha aseverado en su turno a la última palabra.

En el análisis de su móvil, la Policía Nacional acreditó los contactos del acusado con las menores, lo que supone la principal prueba de cargo. Además, se constatan que las niñas mandaban fotografías desnudas al procesado y la existencia de vídeos sexuales.

En su escrito, el fiscal solicita que se le imponga al condenado medidas de libertad vigilada que oscilan entre cinco y diez años, y penas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años, así como para el desempeño de cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores por periodos de hasta veinte años.

