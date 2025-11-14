Espana agencias

Tellado critica la "euforia" de Bolaños con informe del abogado del TJUE sobre la amnistía: "Hace una lectura parcial"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes la "euforia" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, dado que, a su juicio, hace una "lectura parcial" del mismo.

"Yo creo que el problema de Bolaños es que quiere decirle a los medios de comunicación como deben interpretar las noticias, los informes o los dictámenes. Ya lo hizo con la Comisión de Venecia", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el municipio madrileño de Alcorcón.

En concreto, el ministro tildó este jueves de "victoria rotunda" la resolución del abogado general del TJUE, que ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE. Según Bolaños, "desmiente la falsedad" de que fue una "autoamnistía".

"VULNERA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA"

Sin embargo, Tellado ha recalcado que ese informe "lo que señala es que la ley de amnistía vulnera la tutela judicial efectiva". "Y esa es una realidad como un templo y es algo que ha querido obviar el señor Félix Bolaños", ha enfatizado.

Según el dirigente del PP, vulnera la tutela judicial efectiva porque "deja sin efecto resoluciones judiciales firmes", "genera una interferencia clara del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial" y "trata de forma desigual a los ciudadanos", ya que, según ha dicho, esa norma fue "redactada para beneficiar a personas con nombres y apellidos". Y en cuarto lugar, ha añadido, "afecta a los perjudicados".

Por todo ello, ha criticado la "lectura parcial" del "abogado" Bolaños. "Si al abogado expulsado del Colegio de Abogados le parece que no es grave que la ley de amnistía vulnere la tutela judicial efectiva? Oiga, pues nada", ha exclamado. A su entender, "esa euforia en la que se ha instalado" el ministro le recuerda a "cómo interpretaba los dictámenes de la Comisión de Venecia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prisión provisional para seis detenidos vinculados a una red de estafas inmobiliarias

Prisión provisional para seis detenidos

Podemos acusa al Gobierno y la UE de traicionar al Sáhara 50 años después de los "vergonzosos" Acuerdos de Madrid

Podemos acusa al Gobierno y

Suspendido cautelarmente de empleo el profesor de un colegio de Cantabria investigado por citarse con menores

Suspendido cautelarmente de empleo el

Los fallos de las pulseras antimaltrato causaron en Aragón un sobreseimiento provisional

Infobae

El PP pide a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que aparte a la edil imputada en el caso 'Valka'

El PP pide a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Estas tres averías pueden costarte

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

ECONOMÍA

Una madre pide dejar de

Una madre pide dejar de mantener a su hija con problemas de salud mental y la jueza se lo niega: “La falta de relación no es culpa exclusiva de la joven”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”