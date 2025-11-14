Espana agencias

Tellado cree que PP y Vox van a ser "capaces" de llegar a un acuerdo en C. Valenciana para investir a Pérez Llorca

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que PP y Vox "coinciden en la necesidad de blindar la gobernabilidad" y "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana y, por eso, considera que ambos partidos van a ser "capaces" de llegar a un acuerdo que permita la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat.

En una rueda de prensa en Alcorcón (Madrid), Tellado ha destacado que ambas formaciones han sido "capaces, hace apenas unos meses, de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la región", que están en "vigor" y que "contemplan una serie de actuaciones para beneficiar a la provincia de Valencia y compensar el daño causado por las riadas del 29 de octubre del año pasado".

"Creo que el PP y Vox coinciden en la necesidad de blindar la gobernabilidad en esta comunidad y darle estabilidad a un Gobierno que hasta el momento ha funcionado de forma razonable", ha afirmado, para añadir que "no tendría ningún sentido no finalizar esta legislatura que es, sin lugar a dudas, la legislatura de la reconstrucción".

"NO PODEMOS DEJAR TIRADOS A LOS VALENCIANOS"

Por eso, Tellado ha dicho que él confía en la "altura de miras" de PP y Vox para llegar a un acuerdo. "Yo creo que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. No podemos dejar tirados a los valencianos", ha aseverado.

A su entender, si PP y Vox han sido capaces de "trabajar de la mano durante todo este tiempo, nada hace pensar" que no sean capaces de llegar ahora a un acuerdo para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, anteponiendo "el interés general por encima del interés partidista".

"Creo que los valencianos lo sabrán valorar", ha manifestado, para subrayar que en la Comunidad Valenciana hay un Gobierno que "funciona" y que está "siendo útil a los valencianos". De hecho, ha asegurado que la Generalitat Valenciana "ha sido capaz de resolver el 60% de las ayudas solicitadas por los afectados" mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez "tan solo ha alcanzado un 17% de ejecución de esas mismas ayudas".

