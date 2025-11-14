Pilar Alegría defiende la contabilidad "clara" del PSOE: "Los cuadernos con dinero negro se quedaron en la época del PP"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la contabilidad "clara y transparente" del PSOE "desde el minuto uno".

"Los cuadernos con iniciales y el dinero negro se quedaron en la época del PP, la sede de Génova 13 fue pagada con dinero negro", ha aseverado a preguntas de los periodistas en un acto en Culleredo (A Coruña).

Además, ha vuelto a rechazar las afirmaciones vertidas sobre ella por el expresidente de la Comarca Campo de Cariñena (Zaragoza), José Luis Ansón, contra el que, según ha ratificado, ejercerá acciones judiciales.

Esto después de que Ansón asegurase que cuando Alegría era delegada del Gobierno en Aragón le habría ofrecido un empleo con un salario de 60.000 euros a cambio de retirar denuncias contra compañeros del partido y abandonar la formación socialista.

En una visita al Centro Integrado de FP Universidad Laboral, en el municipio coruñés de Culleredo, y a preguntas de los medios, ha afirmado que "evidentemente no es cierto, es una información tan real y tan certera como aquella que decía que yo tenía una cuenta corriente multimillonaria en República Dominicana".

ACCIONES LEGALES

"Ya he iniciado acciones legales para solicitar que esta persona se retracte de esas calumnias e injurias que lanzó sobre mi persona, sobre las mentiras poco puedo decir", ha recalcado la ministra quien ha recordado que Ansón "está expulsado del PSOE desde el año 2021". "Y, curiosamente, en 2023 pasó a formar parte de las listas del PP", ha remarcado.

Por otra parte, ha insistido en que el Partido Socialista va a colaborar con la justicia mientras ha defendido que la contabilidad del mismo es "clara". "Absolutamente evaluada, sin ninguna tacha por parte del Tribunal de Cuentas y por distintas consultorías eternas".