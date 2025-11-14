Espana agencias

Patxi López ve "valiente" el disco de Rosalía y le ha dado envidia ver a Pedro Sánchez en Radio 3: "yo quiero ir"

El Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha calificado de "valiente" el nuevo disco de Rosalía que hace guiños a la religión y admite que le ha dado envidia ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Radio 3 porque él siempre ha querido ir.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado si él también había tenido una hora para, como Pedro Sánchez, para escucharse el disco de Rosalía.

"He escuchado partes y me gusta, porque yo no era muy de Rosalía", ha admitido López, quien ha precisado que le parece "muy valiente" el nuevo disco de la cantante y cree que "puede enseñar mucho". "Parece que es una estrella que conecta con el mundo mundial", ha remachado.

No obstante, ha admitido que "lo que más envidia" le ha dado esta semana es ver a Pedro Sánchez en Radio 3, quien ayer estuvo en esta emisora, donde explicó que el disco 'Lux' de Rosalía le había parecido una maravilla y que se lo había escuchado del "tirón".

"Yo, siempre que voy allí a Radio Nacional digo, no, si yo lo que quiero es ir a Radio 3, y nunca me habéis llevado", ha exclamado el Portavoz socialista. El entrevistador le ha dado su palabra públicamente de que el próximo día se podrá pasar por allí, por Radio 3, el tiempo que quiera.

