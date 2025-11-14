Patxi López critica que la UCO solo investigara al fiscal general por la filtración del mail y con informes "recortados"

El Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha mostrado hoy su absoluta convicción de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, es inocente y ha criticado que la UCO solo le haya investigado a él, y con "informes recortados en unas partes" y no a las más de 400 personas que pudieron tener acceso al mail del abogado del novio de Ayuso, por el que se le ha juzgado en el Tribunal Supremo. Pone en duda que los jueces sean "seres de luz" y cree que las sentencias son "criticables".

Así lo ha afirmado el dirigente socialista durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la sentencia que espera para Álvaro García Ortíz: "Pues absolutamente absolutoria", ha exclamado.

Patxi López ha argumentado que no encuentra "ni pies ni cabeza" a este juicio: "Se inicia, pues no sé, en base a un tío que dice que este es culpable, que además viene por órdenes de Moncloa y que luego dice que no, que es intuición".

A esto se añaden, ha dicho, los informes de la UCO. "Ya vimos que estaban recortados en unas partes", ha apuntado al mismo tiempo que recordaba que no se investigaron a los "cientos de personas posibles que podían hacer hecho esa filtración, investigan solo a una".

No obstante, ha rechazado que esté cuestionando el papel de la UCO. "No, no, yo estoy diciendo lo que vimos", ha precisado recalcando que durante el juicio se le dijo a la UCO que podían haber investigado a más de cuatrocientas personas que tuvieron acceso a ese mail. "¡Ostras!", ha exclamado.

Patxi López también ha querido comentar la frase dicha por el fiscal general durante el juicio, en la que aseguró que "la verdad no se filtra, se defiende". En su opinión, el fiscal está en el banquillo precisamente por "defender la verdad".

Y también ha recordado que muchos periodistas han dicho que tuvieron la información antes de que se le achacara al fiscal general haberla filtrado. "Hasta ahora no se ha considerado ese testimonio", ha señalado el Portavoz del Grupo Socialista a la vez que rechaza que los periodistas tengan que revelar sus fuentes porque "eso está consagrado en la propia legalidad".

LOS JUECES A VECES PARECEN SERES DE LUZ

Patxi López se ha mostrado en todo momento convencido de que habrá una sentencia absolutoria, recalcando que no solo respeta las sentencias, sino que las cumple, pero ha aclarado que para él estas "también son criticables". "Es que a veces también parece que son seres de luz a los que no se les puede decir nada", ha afirmado en referencia a los jueces.

En este contexto, ha precisado que ayer le llegó una querella del juez Peinado por haber dicho que tiene la sensación de que el juez a veces forma parte también de los que "atacan a Pedro Sánchez porque sí".

Dicho esto, López ha considerado "muy curioso" que a Pedro Sánchez le haya "puesto a parir" una asociación de fiscales por decir que cree que el fiscal general es inocente, por entender que hay injerencia en la justicia, mientras que no se ha dicho nada sobre la apreciación de la derecha de que el fiscal general es culpable.

"¿Ha salido algún fiscal a decir algo? Claro, si esa pregunta no tiene respuesta, es que ya está todo dicho", ha remachado.