Page cree que si Sánchez no hubiera ido a investidura apoyado por Junts habría sacado mayoría en repetición electoral

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que si Pedro Sánchez no hubiera sido investido con el apoyo de Junts tras la cita electoral del 23 de julio de 2023 y hubiera forzado una repetición electoral, podría incluso haber conseguido gobernar con mayoría absoluta en una hipotética repetición de los comicios.

En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, García-Page ha desvelado que la noche electoral del 23 de julio trasladó por carta a Pedro Sánchez esta posición, y le pidió hablar "con relativa urgencia" al respecto para contarle esta "perspectiva concreta", una sugerencia que en todo caso no ha podido trasladarle desde entonces, aunque sí a gente "de su entorno".

Sobre la misiva enviada a Sánchez, le trasladó una postura alternativa a la de ir a la investidura con los apoyos que salieron de las urnas. "Quise plantearle al presidente que, antes de meternos en un laberinto sin salida y de tener que pactar con el diablo, dejar la posibilidad de que saliera un gobierno del PP, que no hubiera salido".

Tras esta premisa, la opción de García-Page hubiera sido, una vez que el PP fracasara en una investidura, haber podido decir a los independentistas que no se aceptaban sus "principales exigencias", las que "tienen que ver con los planteamientos de ruptura de la unidad y la soberanía nacional".

"Podríamos haber dicho que no y haber podido ir a unas segundas elecciones en las que, estoy absolutamente convencido, no solo hubiera conseguido más votos, sino que hubiéramos conseguido mayoría absoluta", ha aseverado.

García-Page ha dicho que a él le interesa que el PSOE gane las elecciones y gobierne "siempre", pero para eso "es fundamental no dejarse los principios en el cajón ni pensar que en la política vale todo".

A su juicio, lo que hizo el PSOE de Pedro Sánchez tras julio de 2023 fue "pactar con la extrema derecha de Junts", una derecha "independentista, medio racista y xenófoba", pacto que a la postre ha sometido al PSOE "a contradicciones" y "a dejar en un rincón muchos valores y principios".

