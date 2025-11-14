Nogueras insiste en que no "hay diálogo ni relación" con el Gobierno y en que Junts votará en contra de sus leyes

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha insistido en que entre su partido y el Gobierno no existe ninguna relación, ni diálogo y en que votará en contra de las leyes que presenten tras haber roto las relaciones el pasado 30 de octubre.

"Romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", ha aseverado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Al hilo, ha incidido en que Junts votará que "no a las leyes que tiene presentadas el Gobierno" y ha recordado que esta decisión se debe a que el Ejecutivo "no ha cumplido" con sus compromisos, entre los que recuerda que los enfermos de ELA "aún no han recibido ayudas".

La política separatista ha reiterado que le parece de "cínico" que el grupo socialista asegure en público que ejecuta lo pactado cuando "no cumplen" ni con lo que depende totalmente del Gobierno. Así lo ha denunciado tras escuchar un audio del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en el que este afirma haber cumplido los compromisos y que desde el gobierno tienen la "mano tendida".

Respecto a su negativa frente a las propuestas socialistas, ha matizado que esto no implica que en el PP "tengan carta blanca" y niega que su grupo parlamentario se haya movido de bloque: "Nuestro bloque ha sido y será siempre Cataluña".

Nogueras también ha apuntado a que Sumar y PSOE "aplaudieron" y celebraron "como una victoria" la abstención de Junts del pasado miércoles en la votación a la enmienda del PP para derogar el calendario de cierre nuclear.

Esta celebración, ha dicho, demuestra que estos partidos no están "precisamente" tranquilos y les ha avisado de que la "nata" será aun más fuerte y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio: "El tiempo va a poner a todo el mundo en su lugar y si no lo entienden ahora, pues al paso de las semanas o días seguro que sí".

ABOGADO GENERAL DE LA UE

Al ser preguntada por el dictamen del abogado general de la Unión Europea del pasado jueves respecto a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA), Nogueras ha señalado que si esta amnistía hubiera pasado en otros país de la Unión Europea no se "hubiera dilatado tanto".

Además, ha señalado que este informe le ha dado "un portazo" a Vox, FAES, Aznar y al PP, quienes, en su opinión, "están haciendo todo lo posible para evitar la amnistía".