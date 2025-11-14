Montero comparte este sábado junto a los líderes de UGT-A y CCOO-A un nuevo encuentro 'Con Acento' del PSOE-A

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, participará este sábado, 15 de noviembre, en un nuevo encuentro del ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía'.

El evento está impulsado por los socialistas andaluces en este curso político que será electoral en la región, y que en esta ocasión Montero compartirá protagonismo con los secretarios generales de UGT-A y CCOO-A, Óskar Martín y Nuria López, respectivamente.

El encuentro tendrá lugar en Huelva, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ubicada en el Campus de El Carmen, a partir de las 11,30 horas, y girará en torno a los servicios públicos, según se detalla en la convocatoria de prensa, consultada por Europa Press.

Montero inauguró en Sevilla este ciclo de encuentros el pasado 4 de octubre con el que fuera presidente del Gobierno --entre 2004 y 2011-- y líder del PSOE --de 2000 a 2012-- José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel fue el primer encuentro del citado ciclo organizado por el PSOE-A en el marco de "la época de transformaciones más intensas y aceleradas que ha conocido la humanidad", con "cambios sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales que nos obligan a abrir nuevos horizontes y diseñar de manera conjunta y global la Andalucía que queremos y necesitamos", según justificaron desde la formación socialista al dar a conocer esta iniciativa.

Desde el PSOE-A avanzaron que este ciclo de encuentros "recorrerá toda Andalucía con la vocación de ser un foro abierto, plural y constructivo en el que participen referentes de distintos ámbitos" como "la ciencia, la innovación, la transición energética, los servicios sociales o la lucha contra el cambio climático".

Asimismo, el partido aclaró que el título de los encuentros --'Con Acento'-- "no es casual", y subrayó que el acento andaluz "ha sido protagonista de conquistas históricas, y lo volverá a ser en la transformación que ya está en marcha".

Este "espacio de diálogo", además, "quiere dar voz a quienes marcan el camino hacia ese futuro compartido", de forma que "tendrá continuidad con encuentros provinciales más reducidos y con la participación de personas referentes en distintos sectores, como los relacionados con el cambio climático, la sanidad, o la innovación, entre otros, con la idea siempre de sumar ideas y visiones para proyectar a Andalucía hacia adelante", avanzaron desde el PSOE-A el pasado mes de octubre.