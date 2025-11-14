Espana agencias

Libertad provisional para tres acusados de agredir a un joven cerca de una discoteca de Alicante tras un mes en prisión

Un juzgado ha acordado libertad provisional para tres jóvenes detenidos acusados de agredir a un chico de 18 años en el exterior de una discoteca de la zona de la Albufereta, en la ciudad de Alicante, después de que hayan pasado casi un mes en prisión, según ha avanzado 'Información' y ha podido confirmar Europa Press.

La decisión llega después de las declaraciones de testigos y, además, se ha establecido una orden de alejamiento como medida de protección a la víctima. También se está a la espera de un informe médico sobre las lesiones del joven.

Según ha publicado 'Información', tres arrestados de entre 18 y 20 años ingresaron en prisión el pasado 16 de octubre, mientras que un cuarto menor de edad pasó a disposición de los juzgados de Menores y quedó en situación de libertad vigilada e investigado por un delito de lesiones.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a estas cuatro personas como presuntas responsables de la agresión. Todo sucedió cuando la víctima, que regresaba a su domicilio con unos amigos tras haber pasado la noche en la discoteca, encontró sentada en una calle cercana a una chica que estaba llorando. Él y sus acompañantes se interesaron por lo que le ocurría a ella y le preguntaron qué le pasaba.

En ese instante, la pareja de la joven les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz mientras se aproximaba en tono amenazante hacia ellos. De esta forma, comenzó un altercado en el que también se involucraron amigos de este presunto agresor, según detalló el cuerpo policial en octubre a través de un comunicado.

Uno de los atacantes presuntamente dio un "fuerte golpe" en la cara a uno de los amigos de la víctima, quien, tras ser agredido, llamó a la Policía. Mientras tanto, uno de los participantes al parecer dio cinco puñetazos en la cara al chico de 18 años y otro de ellos le empujó, lo que provocó que cayera hacia atrás y su cabeza impactara contra el suelo, por lo que quedó tumbado en estado inconsciente. Los supuestos agresores huyeron de la zona ante la inminente llegada policial.

SEIS DÍAS EN LA UCI

Según apuntó la Policía Nacional, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Alicante por las lesiones craneoencefálicas causadas por los golpes que recibió, incluida una fractura craneal, y estuvo seis días ingresado en la uci.

