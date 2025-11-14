Espana agencias

La autopsia halla sedantes en el anciano que murió intoxicado supuestamente por una falsa cuidadora

Guardar

El informe final del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la autopsia del hombre de 90 años de edad que falleció en diciembre de 2023 revela como causa de la muerte la intoxicación sufrida por la ingesta de tranquilizantes y narcóticos que le habría suministrado de forma "intencional" una falsa cuidadora de la dependencia, la cual fue enviada a prisión preventiva acusada de robar dinero y joyas a ancianos tras drogarlos.

Los forenses han confirmado la presencia de benzodiacepinas y metadona en el organismo de la víctima, quien sufrió una intoxicación aguda por la ingesta de dichos medicamentos pese a no tenía acceso a los mismos, puesto que ninguno de ellos formaba parte de algún tipo de tratamiento ni le fueron prescritos por un médico.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que esta intoxicación, según la necropsia, fue el desencadenante de una serie de complicaciones médicas graves, que culminaron con el fallecimiento del la víctima en el Hospital Universitario Torrecárdenas donde había ingresado tres semanas antes de su muerte.

En esta línea, y ante la datos recopilados en el marco de la investigación, los peritos concluyen que el hombre murió de forma "violenta" al haber sido intoxicado de forma "intencional" supuestamente por parte de la mujer, quien se había hecho pasar por su cuidadora para sustraerle sus pertenencias, en sintonía con la investigación policial.

La mujer ingresó en prisión provisional en febrero del pasado año acusada inicialmente de cinco delitos de robo con abuso de confianza en concurso con cuatro delitos de lesiones y otro de homicidio; una imputación que puede variar en el transcurso de la causa. El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería la investiga también por un delito de tenencia ilícita de armas, según confirmaron a Europa Press fuentes del TSJA.

La familia de la víctima, representada legalmente en este caso por el abogado Juan Marfil, ya trasladó desde los primeros momentos sus sospechas de que el hombre pudiera haber sido intoxicado por la sospechosa al tener conocimiento de que a otro vecino le había ocurrido algo similar.

La investigación realizada por Policía Nacional señalaba que la mujer habría actuado, al menos, entre marzo y noviembre de 2023 cuando se habría dirigido a los domicilios de las víctimas, todas residentes en Almería capital, haciéndose pasar por cuidador de la dependencia o empleada doméstica.

Conforme la investigación, la arrestada habría elegido a personas de avanzada edad que vivían solas o que se hallaban en situación de dependencia, en algunos casos apenas sin familiares, para poder llevar a cabo sus planes, sentido en el que además se presentaba ante ellos ataviada como una profesional del sector.

En base a los indicios recopilados por los investigadores, la mujer se habría ganado la confianza de las víctimas a través de conversaciones previas para ofrecerles sus servicios, de modo que una vez que lograba acceder a las viviendas, les habría suministrado supuestamente benzodiacepinas o fármacos similares para hacerles perder el conocimiento.

MÁS DE 15.000 EUROS EN JOYAS

La mujer habría aprovechado dicha situación para poder sustraer dinero en efectivo y joyas a las víctimas, todos varones, mientras que se encontraban inconscientes. En este sentido, se habría apoderado de más de 15.000 euros y de joyas en los sucesivos robos, sin que pudiera llevarse nada en uno de ellos, conforme a la investigación policial.

Por su parte, las víctimas fueron encontradas posteriormente por sus familiares en estado de intoxicación, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un centro médico ante las lesiones que les habían provocado la ingesta de los psicotrópicos.

Algunas estuvieron ingresadas varios días e incluso la última de ellas falleció el 19 de diciembre de 2023 tras más de tres semanas en el Hospital Universitario Torrecárdenas, al que llegó a causa de una intoxicación aunque en un primer momento se pensó que sufría un ictus. Por su parte, la investigada se habría llevado varios sobres con dinero de su casa, según los indicios policiales.

La investigación iniciada para aclarar los hechos motivó el registro de la vivienda de la acusada el 31 de enero de 2024, en el que se encontraron medicamentos similares a los que habían tomado las víctimas así como dinero en efectivo y joyas. Los agentes también encontraron una pistola, un cargador y abundante munición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Page cree que si Sánchez no hubiera ido a investidura apoyado por Junts habría sacado mayoría en repetición electoral

Infobae

Ingresa en prisión acusado de la muerte de un joven en El Puerto (Cádiz) el 26 de octubre al salir de una discoteca

Ingresa en prisión acusado de

Illa, sobre el dictamen del Abogado General del TJUE: "La ley de amnistía es conforme a derecho. Punto final"

Illa, sobre el dictamen del

Illa cree que Cataluña y Baleares pueden aportar sentido común y dejar fuera reproches en la reforma de la financiación

Illa cree que Cataluña y

El arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez visita a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión en Viator

El arzobispo castrense Juan Antonio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así son los nuevos vehículos

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

La inflación repunta una décima en octubre y alcanza el 3,1% impulsada por el encarecimiento de la electricidad

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”