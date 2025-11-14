Espana agencias

Junts ve al Gobierno "en fase de negación" al no aceptar la ruptura y le sugiere que convoque elecciones

El diputado de Junts Josep Pagès considera que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está "en fase de negación" porque, a su juicio, no acepta la ruptura anunciada por la formación independentista parlamentario. Ha sugerido al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales.

Así, ha reiterado que "la ruptura ha tenido lugar", ha rechazado que Junts y el Gobierno estén en la misma situación que hace un año y ha recalcado que ya no existe mayoría parlamentaria, según ha indicado durante la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, donde Bolaños ha acudido a presentar el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

Para el diputado independentista esa mayoría ya no existe y solo queda un Gobierno, pero sin capacidad de "impulso político, mediante la aprobación de leyes", ha advertido, ya que los votos de los siete diputados de Junts son imprescindibles para que el Ejecutivo logre la mayoría para aprobar cualquier iniciativa.

"Usted, ante un hecho traumático como es esta ruptura con Junts, está de lleno en lo que se llama la fase de negación. Tras el choque, la negación es la primera etapa del duelo, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y una negación de la realidad. Las personas actúan como si la pérdida no hubiera acontecido", ha lanzado.

En ese sentido, ha insistido en que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a la LECRIM que ha venido a presentar este viernes al Congreso, así como al resto de propuestas que partan del Gobierno, tal como anunció la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, hace unos días.

ELECCIONES PARA DEVOLVER "LEGITIMIDAD" AL PARLAMENTO

"Señor Bolaños, no hay mayoría parlamentaria, no estamos donde estábamos y por lo tanto, no le corresponde al Gobierno imponer el marco político", ha resumido el diputado de Junts.

Para Pagés, lo que corresponde al Gobierno "en todo caso" es "ir a la fuente de la legitimida democrática y devolver al palabra la Parlamento o, en última instancia al pueblo", ha señalado.

En la misma línea, ha indicado que el "artículo 115" de la Constitución prevé "la disolución de las Corte y la convocatoria de elecciones como mecanismos ordinario de restauración de la legitimidad en el sistema parlamentario".

El diputado de la formación liderada por Carles Puigdemont considera que "no pasa nada" porque, indica, en las democracias consolidadas, disolver el Parlamento no es un síntoma de "debilidad" sino de "respeto al principio de soberanía popular".

