Illa, sobre el dictamen del Abogado General del TJUE: "La ley de amnistía es conforme a derecho. Punto final"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reclamado este viernes en Palma un despliegue efectivo de la ley de amnistía, que es buena para Cataluña y buena para el resto de España.

Illa ha reaccionado de este modo al dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "La ley de amnistía es conforme a derecho. Punto final", ha afirmado durante su intervención en el desayuno informativo 'Prosperidad compartida', organizado por Prensa Ibérica, Diario de Mallorca y El Periódico.

Cabe recordar que el Abogado General del TJUE ha concluido este jueves que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--; si bien descarta en su razonamiento que su tramitación responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

La opinión del letrado europeo, que no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos, advierte además contra el levantamiento de cautelares mientras se resuelve el asunto en Luxemburgo.

"Creo que la verdadera vertebración y cohesión de España parte del reconocimiento de su diversidad como una de sus fortalezas. La manera de articular esta vertebración es potenciar todas las capacidades de las comunidades autónomas en un modelo federal y no caer en un centralismo empobrecedor", ha añadido.

