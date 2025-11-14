Espana agencias

Illa cree que Cataluña y Baleares pueden aportar sentido común y dejar fuera reproches en la reforma de la financiación

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este viernes que Baleares y la comunidad que preside pueden aportar "sentido común y dejar de lado los reproches" en la reforma del sistema de financiación autonómica que, ha insistido, necesita ser revisado.

El mandatario catalán se ha pronunciado de este modo en el desayuno informativo 'Prosperidad compartida', organizado este viernes en Palma por Prensa Ibérica, Diario de Mallorca y El Periódico ante la convocatoria el próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Illa ha apelado al rigor y ha reclamado una "mirada larga", al tiempo que ha defendido la financiación pactada por Cataluña "desde la solidaridad en una España plural".

"Existe consenso en el hecho de que el actual modelo necesita ser revisado ya que no responde a las necesidades reales de las CCAA", ha añadido, al tiempo que ha defendido un modelo de financiación que responda a la singularidad de cada territorio, aunque con reglas iguales para todos.

"Cataluña es seguirá siendo solidaria con el resto de ciudadanos españoles, no quiere expulsar sus responsabilidades. Al contrario, queremos el máximo gobierno en todos los ámbitos", ha apuntado.

