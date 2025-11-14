Espana agencias

Gobierno andaluz ve "indicios sólidos" de que García Ortiz tuvo "participación directa en la filtración"

Guardar

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha considerado este viernes que hay "una evidencia" e "indicios muy sólidos de que ha habido una participación directa" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la "filtración" de datos sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Nieto ha indicado, no obstante, que en su momento ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir que el fiscal general es "inocente", de manera que él no va a caer ahora en "el error de decir que es culpable".

"Al único que le corresponde tomar una decisión y dar un veredicto es al tribunal, que lo hará bien y tomará buena cuenta de todo lo que ha acontecido en el juicio y de todo lo que hay en la instrucción de ese procedimiento", ha indicado.

Ha expresado que le da "mucha pena" ver al fiscal general del estado siendo el acusado de un juicio oral en el que se está determinando si ha cometido un delito y que siga en su puesto y no haya dimitido, algo que no ha ocurrido en ningún país avanzado del mundo.

José Antonio Nieto ha considerado que hay "otra constancia absolutamente nítida" y es que "no hay pruebas" porque el fiscal general "las ha eliminado", con el "borrado de todos los correos que tenía en su cuenta personal y en su cuenta oficial" y ha llegado a "cambiar" de teléfono.

"Veremos lo que dice el tribunal, acataremos sin ninguna duda lo que diga el tribunal y lamentamos que el fiscal general del Estado haya puesto en esa situación a la democracia española, que creemos que no se merece el pasar por esos tragos", ha señalado el consejero andaluz, para quien no hubiera pasado nada si el fiscal general hubiera "dimitido" y se hubiera dedicado a defender "su inocencia en el juicio como un ciudadano más".

Para Nieto, de este proceso judicial "sale tocado todo el sistema de protección de la legalidad en nuestro país, algo que corresponde y al Ministerio Fiscal".

Ha criticado que el fiscal general del Estado se haya "enrocado" en una posición y haya hecho que a "una persona que depende directamente de él y que teóricamente es la que tiene que acusar" en un procedimiento penal, se le anula esa responsabilidad para defender a García Ortiz.

"Estamos viendo cómo se retuerce en otro ámbito más nuestra democracia y nuestro sistema y cómo, evidentemente, se deja en una situación muy difícil de explicar y de recuperar su prestigio al Ministerio Fiscal y al conjunto del sistema judicial español, que se ha visto muy afectado por este juicio", ha recalcado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Page cree que si Sánchez no hubiera ido a investidura apoyado por Junts habría sacado mayoría en repetición electoral

Infobae

Ingresa en prisión acusado de la muerte de un joven en El Puerto (Cádiz) el 26 de octubre al salir de una discoteca

Ingresa en prisión acusado de

Illa, sobre el dictamen del Abogado General del TJUE: "La ley de amnistía es conforme a derecho. Punto final"

Illa, sobre el dictamen del

Illa cree que Cataluña y Baleares pueden aportar sentido común y dejar fuera reproches en la reforma de la financiación

Illa cree que Cataluña y

El arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez visita a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión en Viator

El arzobispo castrense Juan Antonio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así son los nuevos vehículos

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

La inflación repunta una décima en octubre y alcanza el 3,1% impulsada por el encarecimiento de la electricidad

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”