Espana agencias

Feijóo se compromete con sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil a mejorar sus condiciones si gobierna

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este viernes con sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil a "mejorar" sus condiciones si llega al Palacio de la Moncloa. En concreto, les ha trasladado que es "firme" el compromiso de su partido en "culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales", según ha informado el PP en un comunicado.

Al encuentro, que se ha celebrado en las dependencias del Grupo Popular en el Congreso, han acudido más de una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil. Feijóo ha estado acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior en la Cámara Baja, Ana Vázquez.

Durante la reunión, el presidente del PP les ha informado, entre otras cuestiones, de las iniciativas para "mejorar sus condiciones" adoptadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que "están bloqueadas en el Congreso", según el partido.

En concreto, Feijóo se ha referido a la que endurece las penas a los narcotraficantes que atentan contra los agentes que se juegan la vida, así como a la Ley Antiokupación para desalojar a los 'okupas' en 24 horas.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Además, ha hecho referencia a la iniciativa para incluir a los miembros de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.

También les ha informado sobre el plan de inmigración presentado por el PP, consciente del necesario papel que desempeñan en el control de las fronteras y de los recursos que precisan para ejercerlo de forma efectiva y luchar contra las mafias que trafican con personas, ha añadido el PP.

Durante este encuentro, Feijóo ha reafirmado "todo su apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el desempeño de su labor, incidiendo también en que "el compromiso del PP es firme a la hora culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden 8 años de cárcel para una mujer por intentar matar a un investigado por agresión sexual a la madre de la acusada

Infobae

Tellado recomienda a Sánchez una canción de Rosalía porque puede sentirse "retratado": "Se ha convertido en La Perla"

Tellado recomienda a Sánchez una

El PP exige a Puente cumplir con indemnizaciones por retrasos en AVE: "Un ministro debe cumplir y hacer cumplir la ley"

El PP exige a Puente

Tellado apoya a Ayuso y dice que defendió el plan de inmigración del PP con sus críticas a los "señoritos" de Vox

Tellado apoya a Ayuso y

Prisión provisional para seis detenidos vinculados a una red de estafas inmobiliarias

Prisión provisional para seis detenidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza conceder la

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una venezolana de origen sefardí: un rabino certificó que sus antepasados judíos fueron expulsados en 1492, pero sin validez

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

ECONOMÍA

Banderazo de salida al Nuevo

Banderazo de salida al Nuevo Barrio Campamento de Madrid con la adjudicación de las obras de demolición

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 14 noviembre

Una madre pide dejar de mantener a su hija con problemas de salud mental y la jueza se lo niega: “La falta de relación no es culpa exclusiva de la joven”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”