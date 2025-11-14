El PP pide a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que aparte a la edil imputada en el caso 'Valka'

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha pedido este viernes a la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias (PSOE), que aparte de manera cautelar a la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, después de que el juez instructor del 'caso Valka' amplíe la investigación con su imputación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros.

Delgado consideró que el discurso "de victimización" que ha mantenido Darias durante los últimos meses en relación a que desde el PP se ha "orquestado una campaña de 'acoso y derribo', ha saltado por los aires" cuando la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de Medina en el citado caso Valka, según ha informado el PP en nota de prensa.

En este caso, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga una presunta trama de corrupción desarrollada en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2015 y 2022, orientada a distraer fondos públicos mediante la emisión de "facturas falsas y sobrecostes superiores al 70%" del consumo real, sin verificación técnica ni control material del suministro de agua, según se recoge del auto dictado por dicho órgano judicial.

Por ello, Jimena Delgado pregunta a Darias si "piensa seguir mirando para otro lado, escudándose en que todo es una persecución política, en un discurso donde ellos eran víctimas de una supuesta campaña de descrédito, cuando es ahora la Fiscalía Anticorrupción quien habla de facturas mendaces, pagos injustificados y desvío de fondos públicos".

Añadió que el caso 'Valka' "ha dejado de ser, por completo, un problema que solo afectaba a técnicos y funcionarios, para convertirse en un problema político de primer orden para el gobierno de Darias y para el PSOE".

Delgado también ha solicitado explicaciones a la actual concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez (Podemos), ya que indicó que "según el propio fiscal --Anticorrupción--, a partir de su incorporación como concejala del ayuntamiento se introduce, por primera vez, una verificación real de consumos y lecturas de contadores".

Esto, considera Delgado, "da a entender que la actual responsable de Parques y Jardines era conocedora de que, antes de su llegada, existía una 'sobrefacturación'", por lo que expuso que "si realmente detectó esos presuntos fraudes, el PP quiere saber si informó por escrito a la alcaldesa y al resto del gobierno, si puso los hechos en conocimiento de la Asesoría Jurídica municipal, o si todo quedó en un simple gesto administrativo sin consecuencias".

Y es que Delgado expuso que "si ya había indicios de que algo no cuadraba, la responsabilidad política de quien lo detectó y no impulsó medidas contundentes también debe ser explicada" a los ciudadanos.

Además para Jimena Delgado, ante el escrito fiscal, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "no puede seguir actuando como si nada hubiera pasado" porque entiende que lo que se investiga "no es un hecho aislado, se suma a una década de gestión de Medina y del PSOE en Sociedad de Promoción y Carnaval, ya bajo investigación de Anticorrupción por posibles irregularidades" en contrataciones, empresas vinculadas y concentración de contratos menores en un "reducido grupo de sociedades".

"El hilo conductor es un mismo modelo de gestión marcado por la opacidad, la ausencia de controles efectivos y la preferencia por atajos administrativos", apuntilló para agregar que "el dilema para Darias y el PSOE local es evidente. O apuestan por la ejemplaridad, apartando a Medina mientras se aclaran los hechos, o se atrincheran en el cargo y quedan identificados con un modelo de gestión bajo sospecha en Carnaval, Sociedad de Promoción y ahora también en Servicios Públicos".

Finalmente, Delgado consideró que si Darias no adopta medidas, debería ser el PSOE regional que tome "cartas en el asunto", porque "no se puede pedir ejemplaridad cuando los casos afectan a otros partidos y, al mismo tiempo, mirar hacia otro lado cuando las investigaciones apuntan a una de las figuras más relevantes del socialismo" en Las Palmas de Gran Canaria.