Espana agencias

El coronel Juan Esteban Rodas toma el mando de la Academia de Infantería de Toledo

Este viernes, día 14 de noviembre, ha tenido lugar el acto de toma de posesión del director de la Academia de Infantería de Toledo. En un acto en el patio de armas, el teniente coronel Santiago González Rodríguez ha entregado el mando de la Academia al coronel Juan Esteban Rodas como nuevo coronel director.

El coronel Juan Esteban Rodas, procedente del Cuartel General del Eurocuerpo, ha desarrollado una amplia trayectoria en distintas unidades del Ejército de Tierra y la UME, y ejercerá la dirección del centro durante los próximos tres años, informa el Ministerio de Defensa.

Se ha procedido el Acto de Juramento y Firma de la Cédula de Toma de Posesión en la Sala Prim de la Biblioteca de la Academia de Infantería. Una vez finalizado este solemne acto, ha comenzado la parada militar en el Patio de Armas de la Academia de Infantería.

En el acto, que ha sido presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (DIEN) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra, se ha iniciado cuando el teniente coronel saliente ha entregado el Guion de la Academia de Infantería alcoronel entrante. Acto seguido, el coronel Juan Esteban ha dirigido unas palabras a los asistentes.

Uno de los momentos "más emotivos" del acto ha sido la despedida de la Bandera de la Academia del general de brigada Álvaro Díaz Fernández, antecesor del coronel Juan Esteban en el cargo de director de la Academia.

"Con el relevo en el mando en la Academia de Infantería, que el pasado 5 de noviembre cumplió 175 años desde su fundación en Toledo, el Ejército de Tierra pretende dar continuidad a su compromiso con la excelencia en la formación de los futuros oficiales y suboficiales, así como en el mantenimiento de los valores y tradiciones propias del Arma de Infantería".

EuropaPress

