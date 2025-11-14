Espana agencias

El arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez visita a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión en Viator

Guardar

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, ha recibido este jueves la visita del Reverendísimo arzobispo castrense Don Juan Antonio Aznárez Cobo, en la Base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería).

A las 8,00 horas, en el patio de armas, se ha realizado el solemne acto de izado de Bandera, presidido por el arzobispo castrense. Han estado presentes todas las unidades legionarias con base en Viator, formadas con sus guiones y banderines y acompañadas por la Unidad de Música y la Banda de Guerra.

El mando de la formación correspondió al jefe del Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, coronel Don Javier Mackinlay de Castilla, según ha trasladado el ministerio de Defensa en una nota.

Tras el izado de bandera, el arzobispo castrense ha dirigido unas palabras a los asistentes, en las que ha destacado que "las misiones principales del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (Sarfas) consiste en proporcionar apoyo religioso y espiritual a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias".

Asimismo, ha señalado que este apoyo se ha centrado "no solo en los aspectos religiosos tradicionales --administración de los sacramentos--, sino también en los aspectos éticos, emocionales, espirituales y psicológicos del servicio militar tanto en territorio nacional como en los despliegues internacionales".

La visita pastoral se ha prolongado durante la mañana y ha incluido el Batallón de Guerra Electrónica de Levante del REW 32 (BEW II/32), la Comandancia Naval, la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaría de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Page cree que si Sánchez no hubiera ido a investidura apoyado por Junts habría sacado mayoría en repetición electoral

Infobae

Ingresa en prisión acusado de la muerte de un joven en El Puerto (Cádiz) el 26 de octubre al salir de una discoteca

Ingresa en prisión acusado de

Illa, sobre el dictamen del Abogado General del TJUE: "La ley de amnistía es conforme a derecho. Punto final"

Illa, sobre el dictamen del

Illa cree que Cataluña y Baleares pueden aportar sentido común y dejar fuera reproches en la reforma de la financiación

Illa cree que Cataluña y

Bolaños espera que se solucione la crisis interna del CGPJ y "se vuelva a trabajar con grandes consensos"

Bolaños espera que se solucione
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así son los nuevos vehículos

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

La inflación repunta una décima en octubre y alcanza el 3,1% impulsada por el encarecimiento de la electricidad

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”