El arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez visita a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión en Viator

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, ha recibido este jueves la visita del Reverendísimo arzobispo castrense Don Juan Antonio Aznárez Cobo, en la Base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería).

A las 8,00 horas, en el patio de armas, se ha realizado el solemne acto de izado de Bandera, presidido por el arzobispo castrense. Han estado presentes todas las unidades legionarias con base en Viator, formadas con sus guiones y banderines y acompañadas por la Unidad de Música y la Banda de Guerra.

El mando de la formación correspondió al jefe del Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, coronel Don Javier Mackinlay de Castilla, según ha trasladado el ministerio de Defensa en una nota.

Tras el izado de bandera, el arzobispo castrense ha dirigido unas palabras a los asistentes, en las que ha destacado que "las misiones principales del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (Sarfas) consiste en proporcionar apoyo religioso y espiritual a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias".

Asimismo, ha señalado que este apoyo se ha centrado "no solo en los aspectos religiosos tradicionales --administración de los sacramentos--, sino también en los aspectos éticos, emocionales, espirituales y psicológicos del servicio militar tanto en territorio nacional como en los despliegues internacionales".

La visita pastoral se ha prolongado durante la mañana y ha incluido el Batallón de Guerra Electrónica de Levante del REW 32 (BEW II/32), la Comandancia Naval, la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaría de la Policía Nacional.