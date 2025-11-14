Bolaños espera que se solucione la crisis interna del CGPJ y "se vuelva a trabajar con grandes consensos"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confiado este viernes en que se encuentre una "solución" a la crisis surgida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el reparto de poder interno y "se vuelva a trabajar con grandes consensos".

De esta forma se ha referido el ministro en la Comisión de Justicia del Congreso a la crisis que estalló el pasado octubre en el seno del CGPJ y que llevó al bloque progresista a acusar públicamente a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, de romper el consenso.

Además, el vocal José María Fernández Seijo, uno de los miembros clave del sector progresista, llegó a presentar su dimisión a Perelló, que por ahora no ha decidido si la acepta, después de un Pleno tenso que deparó que la Comisión Permanente, la considerada "sala de máquinas" del CGPJ, quede en manos del bloque conservador.

"Sería desde luego un retroceso que ese nivel de consensos y de acuerdos que se logró en el primer año de mandato del CGPJ, ahora se pierda", ha señalado Bolaños.

Y ha instado a que "las cuestiones que han surgido en las últimas semanas", que espera que estén "en proceso de solución", se "reconduzcan definitivamente y se vuelva a trabajar con grandes consensos en el seno del CGPJ".

Dicho eso, el titular de Justicia ha recordado que hubo "más de cinco años y medio de bloqueo", del que ha responsabilizado al PP, y que impidió la renovación del CGPJ hasta 2024, cuando se recuperó "la normalidad institucional en el Poder Judicial".

"El CGPJ ha llevado a cabo más de 160 nombramientos, nombró a la primera mujer presidenta, y yo espero que sigan trabajando con ese nivel de consenso y de acuerdos que lo han hecho durante su primer año de mandato", ha insistido.

Para Bolaños, lo contrario ya se ha vivido y es "un CGPJ inmovilista, que cronifica los problemas", algo que "no necesita la justicia, ni en este momento ni en el futuro".