Bolaños cree que es momento de confiar en el Supremo y tener paciencia hasta conocer la sentencia al fiscal general

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños considera que, una vez que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia, es momento de confiar en la Justicia y tener "un poco de paciencia" hasta conocer el fallo del Tribunal Supremo.

Bolaños ha hecho estas declaraciones a los medios este viernes a la entrada de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados donde va a dar cuenta, entre otros asuntos, presentar el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

"Ayer el juicio quedó visto para sentencia, ahora es el momento de confiar en la Justicia, confiar en la sala segunda y tener un poco de paciencia para que conozcamos el fallo del juicio de estos días", ha señalado tras ser preguntado sobre si el Gobierno seguirá manteniendo la confianza en García Ortiz aunque resulte condenado.

El Ejecutivo ha venido defendiendo la inocencia del fiscal general, que ha sido juzgado en el TS por un presunto delito de revelación de secretos, acusado de desvelar información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.