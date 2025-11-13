Espana agencias

Una trabajadora del PSOE, sobre el dinero que entregaba en Ferraz: "No me gusta tenerlo en el cajón, no lo veo lógico"

La trabajadora del PSOE Celia Rodríguez reconoció ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, que no le gustaba tener en el cajón el dinero con el que pagaban gastos anticipados a cargos del partido. "No lo veo lógico", aseguró.

En su declaración como testigo el pasado 29 de octubre, a cuyo vídeo ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez explicó que ella se dedicaba a hacer las entregas en metálico pero subrayó que no tenía acceso a la caja del partido, sino solamente al efectivo que le entregaban desde Administración.

"No me gusta tenerlo, no lo veo lógico, yo no tengo por qué tener dinero en el cajón que no es mío", afirmó en calidad de secretaria de la Secretaría de Organización, de la que estuvo al frente el exministro José Luis Ábalos y, después, Santos Cerdán, investigados por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

La secretaria negó tener "una caja" en su cajón. "Yo lo que lo que hago cuando recojo esas liquidaciones es pagarlas, las guardo en el cajón, si son suyas, hasta que vienen a recogerlas", precisó.

En este contexto, Rodríguez manifestó que normalmente quien iba a recoger el dinero era Koldo García o "quien ellos mandaran", a la vez que negó que el exasesor de Ábalos le diera dinero en metálico.

LOS SOBRES CON EL LOGO DEL PSOE ERAN "PARA RECICLAR"

La trabajadora admitió que la letra plasmada en sobres con el logo del PSOE en los que entregaba dinero era suya y que lo hacía así porque no le gustaba llevar efectivo "en la mano, ahí suelto".

Aseguró que esos sobren eran "como para reciclar", que no utilizaban "porque no se pegan, no tienen el pegado automático": "Entonces están ahí para que podamos meter las cantidades que eran".

El magistrado pasó el turno de preguntas al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que al igual que al interrogar al exgerente del partido Mariano Moreno, preguntó a Rodríguez si entregó en alguna ocasión billetes de 500 euros.

"Nunca", respondió la trabajadora, que a continuación afirmó que sí pagó efectivo a Cerdán por liquidaciones de gastos, pero dijo no saber hasta cuándo utilizó ese método.

"A lo mejor en alguna liquidación se le pagó en efectivo pero yo ahora mismo no recuerdo, no sabría decirle", expuso en su declaración, añadiendo que "las últimas liquidaciones de Cerdán siempre han sido por transferencia".

