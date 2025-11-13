Espana agencias

Tellado ve un "nuevo varapalo" para Gobierno el informe del abogado general del TJUE sobre la amnistía

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía constituye un "nuevo varapalo" para el Gobierno de Pedro Sánchez porque esa norma "choca con el derecho europeo". A su entender, "todo el sanchismo se desmorona".

Aparte del 'número dos' del PP, casi toda la cúpula del PP ha salido en tromba a denunciar este jueves que "la ley de amnistía "choca con los principios del Derecho de la Unión", tras conocer ese informe el letrado del TJUE.

Se trata de una opinión completamente distinta a la del Ejecutivo, que ha tildado esa resolución de "victoria rotunda", en palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien cree además que el tiempo les da la razón.

En concreto, el Abogado General del TJUE ha concluido que algunas de las disposiciones de la ley de amnistía a los líderes del 'procès' catalán pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--. No obstante, descarta en su razonamiento que su tramitación responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

TELLADO: "TODO EL SANCHISMO SE DESMORONA"

Nada más conocerse ese informe, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que el abogado general del TJUE "ratifica" que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho. Según ha añadido, esa norma es "una autoamnistía" que se elaboró para "comprar" la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Es claro y contundente el abogado general cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Y esto es de máxima gravedad", ha afirmado Gamarra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Por su parte, el secretario general del PP ha asegurado --en un mensaje en 'X'-- que se trata de un "nuevo varapalo para el Gobierno" y ha subrayado que "la ley de amnistía de Sánchez choca con el derecho europeo".

"Lo advertimos. Además de ser una transacción corrupta inadmisible en democracia, vulnera los principios de independencia judicial y separación de poderes", ha manifestado Tellado, para sentenciar: "todo el sanchismo se desmorona.

MUÑOZ: "LO HABÍAMOS ADVERTIDO"

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha indicado que la ley de amnistía "choca con los principios del Derecho de la Unión" y ha coincidido con Tellado en que el PP lo había "advertido".

Según ha dicho, esa norma "afecta a garantías básicas, interfiere en la labor de los tribunales y puede vulnerar principios fundamentales del Derecho de la Unión". "El abogado general introduce elementos de enorme relevancia política: alerta sobre riesgos para la independencia judicial, la separación de poderes y el derecho a la tutela efectiva, pilares del Estado de Derecho europeo", ha resaltado.

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, que ha afirmado que la amnistía "choca de frente con los principios del Derecho de la Unión". A su entender, el TJUE advierte a Sánchez de "injerencias contra el Estado de Derecho y alerta del riesgo para la independencia judicial y la separación de poderes". "Nunca hubo interés general. Solo apoyo por impunidad", ha dicho en la misma red social.

BENDODO: "SÁNCHEZ HA ENGAÑADO A JUNTS" Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha recordado que su partido ya denunció que la amnistía era "inconstitucional" y ha subrayado que eso "también lo decía Sánchez antes de cambiar de opinión".

"Ahora la Unión Europea señala que se vulneran principios fundamentales. Sánchez ha engañado a Junts y está al final de la escapada", ha manifestado en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Según la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, la "amnistía de Sánchez no respeta al Estado de derecho y puede quebrantar la independencia judicial". A su entender, ésa es la conclusión del abogado general de la UE.

CRÍTICAS TAMBIÉN DE CARMEN FÚNEZ Y ALMA EZCURRA

"En el Partido Popular lo hemos advertido desde el inicio: no es solo ilegítima e inmoral, la amnistía también es ilegal. Muy grave", ha aseverado Fúnez en la misma red social.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, considera que el abogado general del TJUE "le arruina el eslogan al Gobierno" porque "la amnistía no es 'reencuentro', es un atajo peligroso que pone en riesgo la actuación de los jueces, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva". "Lo dijimos desde el primer día", ha aseverado.

