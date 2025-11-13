Espana agencias

Sumar quita hierro a las críticas de Sánchez y le recuerda que "discrepar en democracia es normal, sano y saludable"

Guardar

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de IU, Enrique Santiago, ha quitado hierro este jueves a las críticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó este miércoles al socio minoritario de la coalición y le ha recordado que "discrepar en democracia", además de "normal" es "muy sano y muy saludable".

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, para defenderse de las críticas de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, Sánchez le avisó de que su "juego" de hacer "como que no están en el Gobierno" cuando sí lo están "no funciona muy bien"

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, Santiago ha recordado que PSOE y Sumar son dos fuerzas y ha explicado que al existir competencias diferenciadas por ministerios, "muchas veces, como no es posible construir acuerdos en determinados ministerios, obviamente se impone el criterio del partido que dirige ese ministerio".

El dirigente de IU ha defendido que las discrepancias son inherentes a un Ejecutivo plural. "Puede haber discrepancias y dos fuerzas políticas que son diferentes tienen que manifestar sus discrepancias, lo cual es normal en democracia, muy sano y muy saludable", ha apuntado.

Además, ha dejado claro a la parte socialista del Gabinete que Sumar seguirá expresándolas "si no se pueden construir acuerdos sobre las decisiones importantes de este país".

DIÁLOGO CON JUNTS

Respecto al futuro de la legislatura, Santiago ha puesto en duda que pueda aflorar en el Congreso una mayoría parlamentaria alternativa a la que permitió la investidura de Pedro Sánchez, por lo que confía en el diálogo con Junts, ya que en su opinión ni PP ni Vox "facilitarán lo más mínimo" las aspiraciones de los independentistas.

En todo caso, ha añadido que si Junts quiere formar esa mayoría alternativa ya "conoce los mecanismos parlamentarios que tiene que activar", es decir, sumarse a una moción de censura de la derecha. "De momento eso no parece que sea así", ha apostillado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE insiste en que el juicio al fiscal general "no hay por dónde cogerlo" y sus socios recalcan que "no hay caso"

El PSOE insiste en que

El PSC reprocha a Junts que dé "gratis y a cambio de nada" sus votos a PP y Vox

El PSC reprocha a Junts

Abascal y Feijóo no abordaron una eventual moción de censura en su conversación de la semana pasada y no han hablado más

Abascal y Feijóo no abordaron

El dueño del local que se derrumbó con cuatro muertos en 2024 en Palma declara este martes

Tras varios aplazamientos, el propietario de Medusa Beach afronta su primera audiencia penal en Palma este martes, en un proceso que investiga posibles negligencias estructurales y legales que ocasionaron una tragedia con víctimas y heridos en mayo

El dueño del local que

Acusación y defensa confrontarán sus tesis hoy, en la última jornada del juicio al fiscal general

Acusación y defensa confrontarán sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”