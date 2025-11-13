Espana agencias

Podemos exige frenar el almacén de bombas en Son Sant Joan y pregunta al Gobierno si atenderá el acuerdo para frenarlo

Podemos ha exigido la paralización del almacén de bombas proyectado en la base aérea de Son Sant Joan y ha preguntado al Gobierno si atenderá el acuerdo del Ayuntamiento de Palma que insta al Ministerio de Defensa a frenar esta instalación.

La formación ha recordado en nota de prensa que el pleno municipal aprobó una moción de Podemos que pedía al Ministerio la paralización del proyecto, en línea con las demandas vecinales.

Así, Podemos ha registrado una pregunta con solicitud de respuesta escrita para conocer si el Gobierno atenderá este acuerdo y por qué no se ha informado ni consultado a las instituciones y a la ciudadanía.

En el escrito, la formación exige saber qué evaluación de riesgos se ha realizado respecto a la proximidad al aeropuerto, y por qué se proyecta un almacén de 75 toneladas cuando oficialmente solo se prevé almacenar 2,5 toneladas.

Igualmente, Podemos pregunta "qué otras medidas de sumisión a los intereses internacionales geoestratégicos piensa tomar el Gobierno a espaldas de la ciudadanía y de sus instituciones".

La formación morada ha manifestado su preocupación por la proximidad de esta instalación al aeropuerto de Palma, una infraestructura civil estratégica por la que circulan cerca de 20 millones de turistas cada año. Además, han criticado la "falta de transparencia e información previa" a las instituciones autonómicas, insulares y municipales.

También han resaltado que diferentes colectivos vecinales y sociales ya han mostrado su rechazo a este proyecto, que se impulsa "sin participación ciudadana y con un evidente impacto sobre la seguridad, el entorno y la vida cotidiana de la isla".

Para el grupo parlamentario, la construcción de esta infraestructura en un contexto internacional de creciente tensión militar y rearme sitúa a Mallorca en una posición de riesgo ante las dinámicas geopolíticas ajenas.

