Espana agencias

La Fiscalía defiende que aunque García Ortiz hubiera filtrado era "impune" porque la prensa ya conocía la información

Guardar

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido este jueves que "aún en la hipótesis" de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera "filtrado" el correo relativo a Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- cuando lo tuvo en su poder, "en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios" de comunicación.

Así se ha pronunciado Sánchez Conde en la sexta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.

El jefe del Ministerio Público se enfrenta a seis años de cárcel y doce años de inhabilitación al estar acusado de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envío a la Fiscalía el 2 de febrero de ese mismo año para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

"Aún en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios y está acreditado en la causa", ha manifestado.

Sánchez Conde entiende que no hay indicios suficientes para condenar al jefe del Ministerio Fiscal por un delito de revelación de secretos, al recalcar que varios periodistas tuvieron acceso al correo sobre González Amador antes que el propio García Ortiz, que no lo recibió hasta la noche del 13 de marzo de 2024.

En este punto, ha recordado las declaraciones que han hecho en el juicio los redactores de la Cadena SER, de 'elDiario.es', de 'El País' y de La Sexta. Para la fiscal, ha quedado acreditado "indubitadamente" que "varios periodistas" estaban "hablando" de la existencia de los dos correos relativos a la pareja de Díaz Ayuso.

Asimismo, Sánchez Conde ha aprovechado su intervención para defender también que "el borrado" que hizo el fiscal general de sus chats de WhatsApp "aparte de legítimo no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno dice que va "ley a ley" con Junts y espera que la amnistía se aplique también a Puigdemont

El Gobierno dice que va

Junts recuerda que en el Senado ya se abstuvo ante el cierre de nucleares y que no entiende la "euforia" del PSOE

Junts recuerda que en el

Podemos exige frenar el almacén de bombas en Son Sant Joan y pregunta al Gobierno si atenderá el acuerdo para frenarlo

Infobae

Garriga (Vox) sobre la amnistía: "Lo que digan instancias europeas nos importa absolutamente nada"

Garriga (Vox) sobre la amnistía:

Cinco años de cárcel por matar a un agricultor en legítima defensa tras pelear por el uso de un camino

Cinco años de cárcel por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid anula

La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de investigar el rescate de Air Europa por no aportar “el más mínimo indicio”

Un hombre es condenado a pagar una indemnización de 19.800 euros a su exmujer por todo el trabajo realizado en el hogar durante su matrimonio

Marlaska anuncia la renovación del plan contra el narcotráfico en el Estrecho en medio del “ruido” por el policía herido en Sevilla y la falta de medios

La policía desmantela una red de tráfico de menores que los trasladaba desde Canarias a Francia: hay 11 detenidos

El Congreso rechaza la prórroga del cierre de las centrales nucleares que coló el PP en una ley sobre movilidad sostenible

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 noviembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los falsos autónomos es una figura que asusta mucho a las empresas por el riesgo que tienen”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El Banco de España descarta la burbuja inmobiliaria y avisa: los precios de la vivienda seguirán subiendo

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

DEPORTES

Detenido el presunto líder del

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster