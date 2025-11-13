La Fiscalía defiende que aunque García Ortiz hubiera filtrado era "impune" porque la prensa ya conocía la información

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido este jueves que "aún en la hipótesis" de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera "filtrado" el correo relativo a Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- cuando lo tuvo en su poder, "en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios" de comunicación.

Así se ha pronunciado Sánchez Conde en la sexta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.

El jefe del Ministerio Público se enfrenta a seis años de cárcel y doce años de inhabilitación al estar acusado de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envío a la Fiscalía el 2 de febrero de ese mismo año para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

"Aún en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios y está acreditado en la causa", ha manifestado.

Sánchez Conde entiende que no hay indicios suficientes para condenar al jefe del Ministerio Fiscal por un delito de revelación de secretos, al recalcar que varios periodistas tuvieron acceso al correo sobre González Amador antes que el propio García Ortiz, que no lo recibió hasta la noche del 13 de marzo de 2024.

En este punto, ha recordado las declaraciones que han hecho en el juicio los redactores de la Cadena SER, de 'elDiario.es', de 'El País' y de La Sexta. Para la fiscal, ha quedado acreditado "indubitadamente" que "varios periodistas" estaban "hablando" de la existencia de los dos correos relativos a la pareja de Díaz Ayuso.

Asimismo, Sánchez Conde ha aprovechado su intervención para defender también que "el borrado" que hizo el fiscal general de sus chats de WhatsApp "aparte de legítimo no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa".