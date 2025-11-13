Espana agencias

La defensa de García Ortiz denuncia un "juicio paralelo" y confía en que no afecte a la "independencia" para sentenciar

Guardar

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado este jueves en la última sesión del juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS) la existencia de un "juicio paralelo", al tiempo que ha expresado su confianza en que no afectará a la "independencia" de los magistrados a la hora de dictar sentencia.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha arrancado de esta forma su informe final para defender a García Ortiz de la presunta revelación cometida contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la que podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Ocio ha explicado que a lo largo de las pesquisas se han enfrentado a numerosas "dificultades" porque este caso "ha estado marcado por un contexto mediático excepcional" que "ha desbordado el debate jurídico".

"Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo --basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales-- que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado", ha afirmado.

No obstante, ha concluido esta "pequeña introducción" expresando su confianza en que "esa contaminación externa" no afecte "a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia".

"Apelamos, por tanto, a la esencia de esa función jurisdiccional para que, aplicando los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho, se pueda garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de mi representado", ha añadido.

En concreto, ha aludido a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. "Esto es, (...) que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha enfatizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo dice que el Congreso "ya está dando la vuelta a las leyes del PSOE" tras aprobarse varias enmiendas del PP

Feijóo dice que el Congreso

Fiscalía pide al TS que ordene a la UCO que destruya o devuelva lo incautado en los registros a García Ortiz y la fiscal

Fiscalía pide al TS que

El Gobierno dice que va "ley a ley" con Junts y espera que la amnistía se aplique también a Puigdemont

El Gobierno dice que va

Junts recuerda que en el Senado ya se abstuvo ante el cierre de nucleares y que no entiende la "euforia" del PSOE

Junts recuerda que en el

Podemos exige frenar el almacén de bombas en Son Sant Joan y pregunta al Gobierno si atenderá el acuerdo para frenarlo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La defensa del fiscal general

La defensa del fiscal general denuncia “un juicio paralelo” que ha creado “un entorno adverso para la presunción de inocencia” de su representado

La justicia niega la nacionalidad española a una mujer descendiente de sefardíes: no pudo acreditar que sus antepasados procedieran del país

La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de investigar el rescate de Air Europa por no aportar “el más mínimo indicio”

Un hombre es condenado a pagar una indemnización de 19.800 euros a su exmujer por todo el trabajo realizado en el hogar durante su matrimonio

Marlaska anuncia la renovación del plan contra el narcotráfico en el Estrecho en medio del “ruido” por el policía herido en Sevilla y la falta de medios

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa máxima estará aún más cara y la mínima bajara este 14 de noviembre

La economía española acelera: crecerá un 2,9% en 2025 y supera las previsiones impulsada por la demanda interna, estima Funcas

Golpe a Shein y Temu: Bruselas aprueba eliminar la exención de aduanas a los pequeños paquetes de fuera de la UE a partir de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 noviembre

DEPORTES

Valencia transformará los tapones de

Valencia transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo destinados a zonas afectadas por la DANA

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”