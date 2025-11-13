La CUP aplaude la conclusión sobre amnistía del TJUE: "Nos acerca a desencallar" la situación

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha aplaudido que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que algunas disposiciones de la ley pueden ser incompatibles con el derecho comunitario. No obstante, ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a intereses financieros de la UE.

"Aunque no es vinculante, celebramos su decisión por varias razones: nos acerca a desencallar definitivamente la situación de personas que hace unos cuantos años que viven con angustia", ha afirmado en declaraciones este jueves, y ha señalado que esta decisión allana el camino al retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y que decaiga la inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Sin embargo, ha criticado que el abogado del TJUE asegure que la amnistía ha permitido "avanzar en la reconciliación con España", y ha defendido que el independentismo deberá seguir luchando por el derecho de autodeterminación.