Junts recuerda que en el Senado ya se abstuvo ante el cierre de nucleares y que no entiende la "euforia" del PSOE

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado que su grupo ya se abstuvo en el Senado ante la enmienda del PP para prologar la vida útil de centrales nucleares como la de Ascó (Tarragona) y que este jueves ha mantenido la misma posición en el Congreso, por lo que no entiende la "euforia" con la que el PSOE ha celebrado el rechazo de esa enmienda.

La abstención de los siete diputados de Junts ha permitido que la enmienda sobre nucleares que el PP había introducido a la Ley de Movilidad Sostenible gracias a su mayoría absoluta en el Senado haya sido tumbada por el Pleno del Congreso y no vaya a figurar en esa norma.

En declaraciones en el Congreso, Nogueras ha defendido la "coherencia" con la que ha actuado su formación en las dos Cámaras, ha recordado que ya habían anunciado que apoyarían esta ley porque la había pactado con el PSOE y ha hecho hincapié en que la propuesta del PP no "soluciona" el problema que tendrá Cataluña si se renuncia a la energía nuclear.

APOYO A LA ENERGÍA NUCLEAR

Así, ha recordado que casi el 60% del suministro eléctrico en su comunidad Cataluña depende de la energía nuclear y que si mañana se cierran las centrales o no habrá luz o costará diez veces más cara.

A su juicio, el PSOE "mira para otro lado" ante esta circunstancia en lugar de hacer "política" para solucionar este problema y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tiene que decidir si va a seguir haciendo "seguidismo del PSOE" y "dando la espalda a Tarragona" o va a poner alguna solución sobre la mesa.

"No entendemos la euforia del PSOE", ha abundado Nogueras, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press. Y es que, desde su punto de vista, "si un Gobierno tiene que celebrar que una enmienda de 400 que se han votado no se ha aprobado, el problema es más gordo de lo que ellos pretenden hacer creer".

NO HAY MANO TENDIDA QUE TAPE LOS INCUMPLIMIENTOS

"Los incumplimientos del PSOE y Sumar con Cataluña siguen y no hay mano tendida que los tape. Ellos apelan al espíritu de del acuerdo y nosotros al cumplimiento de los acuerdos", ha recalcado, insistiendo en que Sánchez aún tiene pendiente explicar cómo piensa seguir gobernando sin mayoría.

Preguntada sobre si en algún momento se atreverán a apoyar una moción de censura instrumental, Nogueras ha respondido: "El botón de la moción de censura lo tenemos nosotros. No voy a entrar en lo que vamos a hacer o no, todo el mundo sabe que cuando Junts dice que va a hacer una cosa la hace".

En este contexto, ha recordado que no se "arrugaron" cuando tumbaron la primera versión de la Ley de Amnistía o los Presupuestos" y que Junts no está en el Congreso para "salvar a nadie".

