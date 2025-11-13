Espana agencias

Junts celebra que el informe del abogado del TJUE sobre la Ley de Amnistía acerca "un poco más" a Puigdemont

Junts ha asegurado este jueves que la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativa a la Ley de Amnistía para los condenados por el proceso independentista catalán, es una "muy buena noticia" porque acerca "un poco más" al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, al ser preguntada sobre la posición del Abogado General, pues, aunque no es vinculante para la sentencia del Alto Tribunal, suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.

En concreto, en la resolución conocida este jueves, el Abogado General descarta que la tramitación de esa norma que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE.

Aunque aprecia que algunos de sus puntos pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--, en su resolución deja claro que la norma no colisiona con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, advierte contra el levantamiento de cautelares mientras se resuelve el asunto en Luxemburgo.

Preguntada en este sentido si tras el informe del abogado general del TJUE el retorno de Puigdemont está más cerca, Nogueras ha respondido que , aunque aún falta la sentencia, el hecho de que esa resolución sea "favorable" les acerca "un poco más" a aquello que "no debería haberse alargado tanto como se ha alargado".

Nogueras sostiene que este informe evidencia que la Ley de Amnistía es una ley europea y, por tanto, "absolutamente válida", en contra de "lo que han intentado vender algunos" y también demuestra que "plantarse da resultados".

HA PASADO EL FILTRO DE LA UE

Si en enero de 2024 Junts hubiera votar a favor de la primera versión de la Ley de Amnistía que llegó al Congreso, "en la que el PSOE excluía" a muchos ciudadanos", hoy Junts no podría celebrar que la ley definitiva "haya pasado el filtro" de la UE.

Por tanto, ha insistido en que en ocasiones "da resultados plantarse" porque quienes han perdido con esta resolución del abogado general del TJUE son el Tribunal Supremo, la FAES de José María Aznar y Vox, que son quienes han intentado "alargar el proceso".

"Es un gran día", ha enfatizado Nogueras, para dejar claro, a rengón seguido, que "el enemigo público numero uno de Vox es Junts" y recalcar a ERC, entre otros, que su partido no acepta "ni una lección" de quién es Vox.

