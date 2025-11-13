Espana agencias

Garriga (Vox) sobre la amnistía: "Lo que digan instancias europeas nos importa absolutamente nada"

El secretario general de Vox y líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado que las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía no son vinculantes: "Lo que digan instancias europeas nos importa absolutamente nada".

En declaraciones este jueves en Tarragona, Garriga ha reaccionado así a las conclusiones del Abogado General del TJUE que ha concluido que algunas disposiciones de la ley pueden ser incompatibles con el derecho comunitario, pero ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a intereses financieros de la UE.

"Nosotros sabemos lo que hicieron los delincuentes golpistas, sabemos que muchos de ellos aún están pendientes de sentarse ante el juez y pagar por el dinero que robaron, por la sublevación que protagonizaron y por el golpe de Estado que lideraron", ha afirmado, y ha añadido que si dependiera de Vox, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, estaría en prisión.

