Espana agencias

El TJUE ve ilegal vender bebidas sin alcohol con la palabra 'Gin' en su etiquetado

Guardar

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este jueves que las bebidas sin alcohol no pueden comercializarse en el mercado europeo con la denominación 'Gin' en su etiquetado, porque tal referencia se reserva a una bebida alcohólica específica.

El Alto Tribunal europeo responde así a la denuncia presentada por una asociación alemana de lucha contra la competencia desleal que demandó a la empresa PB Vi Goods ante la justicia alemana para que se le prohibiera vender su bebida sin alcohol 'Virgin Gin Alkoholfrei', al considerar que viola la normativa comunitaria que establece que el apelativo 'gin' define la aromatización de alcohol etílico de origen agrícola con bayas de enebro, con un grado alcohólico de 37,5%.

A ese respecto, la sentencia deja claro que la legislación comunitaria "prohíbe claramente la presentación y el etiquetado como 'gin sin alcohol' de bebidas" como la controvertida porque dicha bebida no contiene alcohol.

Por ello, el Alto Tribunal europeo concluye que resulta "irrelevante" que la denominación legal de 'gin vaya acompañada de la indicación "sin alcohol" y aclara que la libertad de empresa que consagra la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no refuta esa prohibición y, por lo tanto, no la invalida.

Así, razona la sentencia, la prohibición no impide vender el producto en cuestión, sino que prohíbe hacerlo bajo la denominación legal que se reserva a una bebida espirituosa específica, la ginebra.

Según añade el TJUE, se trata, además, de una prohibición "proporcionada" que busca proteger tanto a los consumidores de cualquier riesgo de confusión sobre la composición de los productos, como a los productores del riesgo de competencia desleal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián aplaude el "sentido común" del TJUE con la amnistía porque "encarcelar por un referéndum fue una salvajada"

Rufián aplaude el "sentido común"

El Gobierno ve una "victoria rotunda" en el dictamen del Abogado del TJUE avalando el grueso de la Ley de Amnistía

El Gobierno ve una "victoria

Un tribunal de Dublín condena a un pasajero de Ryanair que agredió a otro mientras volaban a Tenerife

Un tribunal de Dublín condena

Tellado recuerda a Abascal que el 'plan Valencia' de Feijóo recoge obras hidráulicas e inversiones: "Estamos de acuerdo"

Tellado recuerda a Abascal que

Gamarra dice que el Abogado General del TJUE confirma que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho"

Gamarra dice que el Abogado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de González Amador

El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

El abogado general de la UE avala la amnistía a Puigdemont casi en su totalidad, pero pone en duda los plazos del Gobierno para examinar los delitos

La operación de Francia contra ataques terroristas una década después del atentado de Bataclan: militares ante una “amenaza permanente”

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

ECONOMÍA

Un abogado explica por qué

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”