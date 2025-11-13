Espana agencias

El PSOE insiste en que el juicio al fiscal general "no hay por dónde cogerlo" y sus socios recalcan que "no hay caso"

Guardar

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado este jueves que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo "no hay por dónde cogerlo" y viene a confirmar que está sentado en el banquillo "por defender la verdad".

"Cada día que pasa vemos que este juicio no se sostiene, no hay por dónde cogerlo", ha defendido López en los pasillos de la Cámara Baja en referencia a la declaración este miércoles del propio fiscal, al que se acusa de un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Es más, el dirigente socialista ha apostillado que "no se sabe" de qué se tiene que defender el titular del Ministerio Público, quien, a su entender, está sentado en el banquillo "por defender la verdad".

UN JUICIO SIN NINGUNA PRUEBA

En la misma línea, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha definido el juicio como un "absoluto despropósito" porque no se puede construir un procedimiento "penal, acusatorio e inquisitorial" sobre "deducciones y probabilidades" y, además, "sin ninguna prueba", como, a su juicio, han reconocido los propios investigadores de la UCO.

En su opinión, este juicio está provocando "un daño irreparable" a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, en general, a la Justicia española por haber permitido una instrucción "sin ningún tipo de prueba consistente" sobre las acusaciones que se hacen a una persona que representa una altísima institución del Estado.

"Es francamente algo que no esperaba ningún jurista -ha dicho--. Sí esperaba agitadores políticos y propagandistas, pero la Justicia no puede estar al servicio de la propaganda política y de la agitación".

De su lado, tanto la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, como la diputada de Compromís, Águeda Micó, coinciden en asegurar que "no hay caso" sobre el fiscal general. Micó ha añadido que Álvaro García Ortiz ha explicado "sinceramente" lo que pasó y que teniendo en cuenta no sólo su testimonio sino el del resto considera que "no hay caso".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar quita hierro a las críticas de Sánchez y le recuerda que "discrepar en democracia es normal, sano y saludable"

Sumar quita hierro a las

El PSC reprocha a Junts que dé "gratis y a cambio de nada" sus votos a PP y Vox

El PSC reprocha a Junts

Abascal y Feijóo no abordaron una eventual moción de censura en su conversación de la semana pasada y no han hablado más

Abascal y Feijóo no abordaron

El dueño del local que se derrumbó con cuatro muertos en 2024 en Palma declara este martes

Tras varios aplazamientos, el propietario de Medusa Beach afronta su primera audiencia penal en Palma este martes, en un proceso que investiga posibles negligencias estructurales y legales que ocasionaron una tragedia con víctimas y heridos en mayo

El dueño del local que

Acusación y defensa confrontarán sus tesis hoy, en la última jornada del juicio al fiscal general

Acusación y defensa confrontarán sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”