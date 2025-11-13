El PSOE insiste en que el juicio al fiscal general "no hay por dónde cogerlo" y sus socios recalcan que "no hay caso"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado este jueves que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo "no hay por dónde cogerlo" y viene a confirmar que está sentado en el banquillo "por defender la verdad".

"Cada día que pasa vemos que este juicio no se sostiene, no hay por dónde cogerlo", ha defendido López en los pasillos de la Cámara Baja en referencia a la declaración este miércoles del propio fiscal, al que se acusa de un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Es más, el dirigente socialista ha apostillado que "no se sabe" de qué se tiene que defender el titular del Ministerio Público, quien, a su entender, está sentado en el banquillo "por defender la verdad".

UN JUICIO SIN NINGUNA PRUEBA

En la misma línea, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha definido el juicio como un "absoluto despropósito" porque no se puede construir un procedimiento "penal, acusatorio e inquisitorial" sobre "deducciones y probabilidades" y, además, "sin ninguna prueba", como, a su juicio, han reconocido los propios investigadores de la UCO.

En su opinión, este juicio está provocando "un daño irreparable" a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, en general, a la Justicia española por haber permitido una instrucción "sin ningún tipo de prueba consistente" sobre las acusaciones que se hacen a una persona que representa una altísima institución del Estado.

"Es francamente algo que no esperaba ningún jurista -ha dicho--. Sí esperaba agitadores políticos y propagandistas, pero la Justicia no puede estar al servicio de la propaganda política y de la agitación".

De su lado, tanto la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, como la diputada de Compromís, Águeda Micó, coinciden en asegurar que "no hay caso" sobre el fiscal general. Micó ha añadido que Álvaro García Ortiz ha explicado "sinceramente" lo que pasó y que teniendo en cuenta no sólo su testimonio sino el del resto considera que "no hay caso".