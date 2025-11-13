Espana agencias

El PSC reprocha a Junts que dé "gratis y a cambio de nada" sus votos a PP y Vox

El diputado del PSC José Zaragoza ha lamentado este jueves que Junts esté "ofreciendo sus votos incondicionalmente a la oposición", una situación que, según ha dicho, hace que "PP y Vox tengan gratis" los votos de Junts a cambio de nada". "Eso es lo que no entendemos", ha remarcado, subrayando que lo afirma como parlamentario del PSC.

Preguntado por los insultos que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dedicó este miércoles al presidente Pedro Sánchez al que llamó "cínico" e "hipócrita", Zaragoza ha señalado que el clima parlamentario se ha deteriorado desde la llegada de Vox a la vida política. "Determinadas maneras de comportarse al final parece que se contaminen", ha señalado.

El diputado del PSC ha defendido que "la política es llegar a acuerdos" y ha recordado que el Gobierno sigue avanzando legislativamente, con decenas de leyes aprobadas esta legislatura, pese a que en un Parlamento "plural" a veces se ganan votaciones y "a veces se pierden".

Por su parte, preguntado también sobre debate con Sánchez, y por la petición de algunos socios del Gobierno al presidente para que fije un plan para el resto de la legislatura, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha respondido que "el horizonte de Ejecutivo está dibujado desde el primer día".

"Este es un Gobierno para la inmensa mayoría de este país, para los trabajadores a los que se sube el salario mínimo, para los pensionistas a los que se les revaloriza la pensión, para los que necesitan de los servicios públicos, que se refuerzan, que se ponen cada vez más recursos. Este es un Gobierno que tiene muy claros sus objetivos y que va a seguir manteniéndolos", ha añadido.

