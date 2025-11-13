Espana agencias

El Gobierno ve una "victoria rotunda" en el dictamen del Abogado del TJUE avalando el grueso de la Ley de Amnistía

Guardar

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de "victoria rotunda" la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este jueves ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE.

Bolaños ha hecho estas breves declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, apuntando que solo ha podido ver el resumen del dictamen y una vez lo lea al completo comparecerá ante los medios.

En la misma línea, fuentes gubernamentales consideran "magnífico" el contenido de la resolución emitida por el Abogado General del TJUE, que señala que algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--; aunque descarta la "autoamnistía" o que esta colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses financieros de la Unión.

La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.

El TJUE ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha sólo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se pronuncia este jueves el abogado luxemburgués Dean Spielmann.

En concreto, se refiere primero a la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'.

El segundo asunto sobre el que se pronuncia responde a la consulta remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra dice que el Abogado General del TJUE confirma que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho"

Gamarra dice que el Abogado

Una juez decreta el encarcelamiento de un condenado a 21 meses de prisión por maltrato a su pareja en Pamplona

Una juez decreta el encarcelamiento

El Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España cedió el Sáhara hace ahora medio siglo

El Acuerdo Tripartito de Madrid,

El novio de Ayuso denuncia que el fiscal le impuso una "sentencia popular" y le convirtió en "moneda política"

El novio de Ayuso denuncia

Míriam Nogueras afirma que "gran parte" del trabajo de Junts es frenar propuestas del Gobierno

Míriam Nogueras afirma que "gran
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de González Amador

El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

El abogado general de la UE avala la amnistía a Puigdemont casi en su totalidad, pero pone en duda los plazos del Gobierno para examinar los delitos

La operación de Francia contra ataques terroristas una década después del atentado de Bataclan: militares ante una “amenaza permanente”

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

ECONOMÍA

Un abogado explica por qué

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”