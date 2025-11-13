El Consell de Mallorca pide la dimisión del delegado del Gobierno por "incapacidad" y la activación de Frontex

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PP para exigir la dimisión "inmediata" del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y reclamar al Ejecutivo central la activación permanente de Frontex en Baleares.

La iniciativa ha contado con los votos favorables del PP, Vox y El PI y en contra de PSOE y MÉS per Mallorca, según ha informado la formación 'popular' tras el pleno insular.

La moción, defendida por la consellera electa y vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, pone de manifiesto una situación "insostenible y completamente abandonada por el Gobierno central".

"Mallorca está viviendo una presión migratoria sin precedentes, con más de 6.100 llegadas irregulares este año y una ruta -la de Argelia a Baleares- que es la que más crece de toda Europa", ha advertido García.

Según ha defendido, "no es solo un problema de cifras" sino de "gestión, liderazgo y de verdad". "Madrid ha abandonado las Islas y el delegado del Gobierno ha mentido públicamente", ha criticado, en referencia a unas declaraciones de Rodríguez en las que afirmó que Frontex operaba en las Islas. Una declaración que, a su parecer, "fue desmentida" por la agencia europea.

Al mismo tiempo, García ha denunciado públicamente que el Consell de Mallorca está asumiendo "en solitario" la atención de los menores migrantes no acompañados, con unos servicios sociales "colapsados en más de un 1.000 por ciento", y "sin haber recibido ni un solo euro del Gobierno de España para afrontar esta emergencia".

"Los profesionales del IMAS están realizando un trabajo titánico sin ninguna ayuda estatal, la realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses mirando hacia otro lado", ha sostenido.

García ha recordado también que, hace una semana, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando información oficial sobre los expedientes de repatriación de los menores tutelados.

"Aún no hemos recibido respuesta, esta falta de interés y diálogo es un desprecio hacia las instituciones mallorquinas y hacia todos los ciudadanos de la isla", ha añadido.

La moción aprobada por el pleno reclama la dimisión del delegado "por incapacidad, irresponsabilidad y por haber faltado a la verdad" y la activación permanente de Frontex en Baleares para "garantizar el control fronterizo y reducir la presión migratoria".