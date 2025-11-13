Espana agencias

El congreso de PDE reunirá a líderes globales, activistas e intelectuales para "defender la democracia y renovar Europa"

Guardar

El Partido Demócrata Europeo (PDE) reunirá el próximo 21 de noviembre en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) a líderes políticos, activistas e intelectuales "comprometidos con la lucha contra el populismo, el extremismo y el autoritarismo y con promover una Europa más fuerte, más soberana y más valiente", según ha informado el PNV.

En un momento en el que la democracia "está siendo atacada en muchas partes del mundo", el Congreso del PDE, "Construyendo el futuro de Europa desde Euskadi", pone el foco "en aquellos que la defienden y la renuevan, y en la necesidad de construir una nueva alianza de democracias", han destacado desde el partido jeltzale.

El congreso reunirá delegaciones de prácticamente toda Europa, incluidos aquellos partidos que acuden como observadores, como es el caso de Junts per Catalunya. Comenzará a las 14.00 horas con la sesión estatuaria reservada para las delegaciones de los partidos que componen la familia demócrata europea y continuará a las 16.00 horas con la sesión abierta al público. El Lehendakari, Imanol Pradales, abrirá el congreso tras una primera intervención de la eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia.

La jornada contará con tres paneles, siendo el primero protagonizado por la juventud. "Jóvenes en marcha: protestas, voces y revolución digital" será el título de esta primera mesa de debate que abordará nuevas formas de activismo y de participación ciuadadana. Chris Mowrey, creador de contenido y activista político actualmente en las filas del Partido Demócrata en Estados Unidos, el activista turco Esila Ayik o el creador audiovisual y Youtuber británico-ucraniano Caolan Robertson serán algunos de los invitados.

El segundo panel explorará la necesidad de una mayor y mejor cooperación internacional entre democracias. "Defendiendo la democracia: una alianza global de demócratas" incluirá a Alan Friedman, autor y periodista italo-estadounidense o el parlamentario indio Manish Tewari, entre otros.

Paolo Benanti, conocido teólogo y asesor del Papa Francisco en Inteligencia Artifical y ética, será uno de los dos conferenciantes. El segundo, Thierry Breton, ex Comisario Europeo, hablará sobre "una Europa más autónoma, soberana y valiente, capaz de escribir su futuro digital e industrial".

La clausura correrá a cargo del presidente del EBB, Aitor Esteban, y Sandro Gozi y François Bayrou, secretario general y presidente del PDE, respectivamente, que subrayarán que la respuesta a los retos del futuro está en el proyecto europeo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior lleva al TSJM el

Interior lleva al TSJM el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas que enfrenta a la normativa estatal y la autonómica

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde puedes ver la gala desde España

¿Los periodistas o la UCO? El juicio al fiscal general queda visto para sentencia con la tarea de decidir qué testimonios se impondrán

La defensa del fiscal general denuncia “un juicio paralelo” que ha creado “un entorno adverso para la presunción de inocencia” de su representado

La justicia niega la nacionalidad española a una mujer descendiente de sefardíes: no pudo acreditar que sus antepasados procedieran del país

ECONOMÍA

Los extranjeros calientan los precios

Los extranjeros calientan los precios de la vivienda en el litoral español: una de cada tres casas vendidas las compran ellos

España lidera el desempleo de la OCDE con los mayores ratios de paro entre jóvenes y mujeres

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 13 noviembre

Muere un trabajador a punto de jubilarse por estrés en el trabajo y su viuda cobra una pensión vitalicia: hacía más de 12 horas y le llamaban de noche

Hackean la web de Trabajo para la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar: un “ataque malicioso”

DEPORTES

Marc Márquez explica cómo era

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”

Valencia transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo destinados a zonas afectadas por la DANA

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto