El congreso de PDE reunirá a líderes globales, activistas e intelectuales para "defender la democracia y renovar Europa"

El Partido Demócrata Europeo (PDE) reunirá el próximo 21 de noviembre en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) a líderes políticos, activistas e intelectuales "comprometidos con la lucha contra el populismo, el extremismo y el autoritarismo y con promover una Europa más fuerte, más soberana y más valiente", según ha informado el PNV.

En un momento en el que la democracia "está siendo atacada en muchas partes del mundo", el Congreso del PDE, "Construyendo el futuro de Europa desde Euskadi", pone el foco "en aquellos que la defienden y la renuevan, y en la necesidad de construir una nueva alianza de democracias", han destacado desde el partido jeltzale.

El congreso reunirá delegaciones de prácticamente toda Europa, incluidos aquellos partidos que acuden como observadores, como es el caso de Junts per Catalunya. Comenzará a las 14.00 horas con la sesión estatuaria reservada para las delegaciones de los partidos que componen la familia demócrata europea y continuará a las 16.00 horas con la sesión abierta al público. El Lehendakari, Imanol Pradales, abrirá el congreso tras una primera intervención de la eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia.

La jornada contará con tres paneles, siendo el primero protagonizado por la juventud. "Jóvenes en marcha: protestas, voces y revolución digital" será el título de esta primera mesa de debate que abordará nuevas formas de activismo y de participación ciuadadana. Chris Mowrey, creador de contenido y activista político actualmente en las filas del Partido Demócrata en Estados Unidos, el activista turco Esila Ayik o el creador audiovisual y Youtuber británico-ucraniano Caolan Robertson serán algunos de los invitados.

El segundo panel explorará la necesidad de una mayor y mejor cooperación internacional entre democracias. "Defendiendo la democracia: una alianza global de demócratas" incluirá a Alan Friedman, autor y periodista italo-estadounidense o el parlamentario indio Manish Tewari, entre otros.

Paolo Benanti, conocido teólogo y asesor del Papa Francisco en Inteligencia Artifical y ética, será uno de los dos conferenciantes. El segundo, Thierry Breton, ex Comisario Europeo, hablará sobre "una Europa más autónoma, soberana y valiente, capaz de escribir su futuro digital e industrial".

La clausura correrá a cargo del presidente del EBB, Aitor Esteban, y Sandro Gozi y François Bayrou, secretario general y presidente del PDE, respectivamente, que subrayarán que la respuesta a los retos del futuro está en el proyecto europeo.