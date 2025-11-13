Anticorrupción discrepa del PP y considera que el PSOE puede seguir personado en el 'caso Koldo'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que rechace la petición del PP de expulsar al PSOE como acusación popular de la causa, al entender que "no existe obstáculo alguno para que continúe personado".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Luis Pastor interesa la desestimación de lo pedido por los 'populares' porque "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la Ley".

Y ello, añade, "por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido político".

El fiscal incide en que "el PSOE no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo".

"Por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentro de la acusación popular unificada" que dirige, precisamente, el PP.

La semana pasada, los 'populares' reclamaron al juez instructor que impida al PSOE ejercer como acusación popular después de que decidiera abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico del partido al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

A su entender, "el PSOE no puede seguir como acusación popular en la presente causa" porque "supone una contradicción que pueda aparecer como acusación quien es objeto de investigación".

"Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal", aseguraba en un escrito.