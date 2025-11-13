Abascal y Feijóo no abordaron una eventual moción de censura en su conversación de la semana pasada y no han hablado más

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no trataron la posibilidad de hacer uso de una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez en la llamada que mantuvieron la semana pasada, y tampoco han vuelto a conversar desde entonces.

Así lo ha desvelado este jueves Abascal en una entrevista concedida a 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que "no ve necesario" hablar de nuevo con el líder de la oposición, en el marco de las negociaciones entre ambos partidos para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana.

Feijóo telefoneó a Abascal el martes pasado, 24 horas después de la dimisión de Mazón por su gestión de la dana. Los 'populares' quieren acordar un recambio con Vox, cuyo respaldo es fundamental, y no ir a elecciones.

En la entrevista, el dirigente de Vox ha recalcado que a su formación le interesa hablar directamente con Juanfran Pérez Llorca y no con 'Génova', porque es el candidato el que "tiene que asumir los compromisos" con Vox. Los de Abascal piden un rechazo explícito a las políticas verdes y a las políticas que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, unas condiciones que ya aceptó Mazón para sacar adelante los presupuestos postdana.

Sobre el estado de las conversaciones, Abascal ha dicho que con el PP "es un misterio" porque "no tiene un discurso claro e igual" en todos los territorios, lo que "dificulta" las negociaciones.

NO HAY MAYORÍA PARA LA MOCIÓN

Preguntado por si en esa conversación abordaron la posibilidad de armar una mayoría para echar a Sánchez mediante una moción de censura, Abascal ha desvelado que no y ha insistido en que esa mayoría no es posible actualmente sin el apoyo de Junts.

En cualquier caso, ha recalcado que considera que las mociones de censura "hay que presentarlas" independientemente de su resultado para retratar al Ejecutivo y presentar un proyecto alternativo a los ciudadanos. "Este Gobierno no merece una (moción de censura), merece mil", ha señalado.

Por otro lado, Abascal ha dejado claro que Vox no se abstendría en una investidura para que Feijóo gobernara en solitario. "Eso no va a ocurrir", ha subrayado. "Nosotros haremos valer nuestros votos, no estamos para ayudar al PP ni a otras formaciones ni para repartirnos el pastel", ha zanjado.