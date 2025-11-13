Espana agencias

Abascal y Feijóo no abordaron una eventual moción de censura en su conversación de la semana pasada y no han hablado más

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no trataron la posibilidad de hacer uso de una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez en la llamada que mantuvieron la semana pasada, y tampoco han vuelto a conversar desde entonces.

Así lo ha desvelado este jueves Abascal en una entrevista concedida a 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que "no ve necesario" hablar de nuevo con el líder de la oposición, en el marco de las negociaciones entre ambos partidos para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana.

Feijóo telefoneó a Abascal el martes pasado, 24 horas después de la dimisión de Mazón por su gestión de la dana. Los 'populares' quieren acordar un recambio con Vox, cuyo respaldo es fundamental, y no ir a elecciones.

En la entrevista, el dirigente de Vox ha recalcado que a su formación le interesa hablar directamente con Juanfran Pérez Llorca y no con 'Génova', porque es el candidato el que "tiene que asumir los compromisos" con Vox. Los de Abascal piden un rechazo explícito a las políticas verdes y a las políticas que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, unas condiciones que ya aceptó Mazón para sacar adelante los presupuestos postdana.

Sobre el estado de las conversaciones, Abascal ha dicho que con el PP "es un misterio" porque "no tiene un discurso claro e igual" en todos los territorios, lo que "dificulta" las negociaciones.

NO HAY MAYORÍA PARA LA MOCIÓN

Preguntado por si en esa conversación abordaron la posibilidad de armar una mayoría para echar a Sánchez mediante una moción de censura, Abascal ha desvelado que no y ha insistido en que esa mayoría no es posible actualmente sin el apoyo de Junts.

En cualquier caso, ha recalcado que considera que las mociones de censura "hay que presentarlas" independientemente de su resultado para retratar al Ejecutivo y presentar un proyecto alternativo a los ciudadanos. "Este Gobierno no merece una (moción de censura), merece mil", ha señalado.

Por otro lado, Abascal ha dejado claro que Vox no se abstendría en una investidura para que Feijóo gobernara en solitario. "Eso no va a ocurrir", ha subrayado. "Nosotros haremos valer nuestros votos, no estamos para ayudar al PP ni a otras formaciones ni para repartirnos el pastel", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE insiste en que el juicio al fiscal general "no hay por dónde cogerlo" y sus socios recalcan que "no hay caso"

El PSOE insiste en que

El PSC reprocha a Junts que dé "gratis y a cambio de nada" sus votos a PP y Vox

El PSC reprocha a Junts

El dueño del local que se derrumbó con cuatro muertos en 2024 en Palma declara este martes

Tras varios aplazamientos, el propietario de Medusa Beach afronta su primera audiencia penal en Palma este martes, en un proceso que investiga posibles negligencias estructurales y legales que ocasionaron una tragedia con víctimas y heridos en mayo

El dueño del local que

Acusación y defensa confrontarán sus tesis hoy, en la última jornada del juicio al fiscal general

Acusación y defensa confrontarán sus

Sindicatos policiales reclaman este jueves en Sevilla ser profesión de riesgo tras los tiroteos en Isla Mayor y Toledo

Sindicatos policiales reclaman este jueves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”