Espana agencias

Sánchez reprocha al PP que pida elecciones generales anticipadas y se niegue a convocar comicios en la C. Valenciana

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al Partido Popular que lleve "siete años" pidiendo elecciones generales anticipadas, pero se niegue a convocar comicios en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón.

A su juicio supone una "grave contradicción" de los 'populares' no quieran elecciones autonómicas después de la "tragedia social, política e institucional" tras de la dana que provocó más de dos centenares de muertos en octubre de 2024, según ha señalado durante la comparecencia en el Congreso de este miércoles.

Para Sánchez, los valencianos "no quieren más dosis de negacionismo" ni "rendirse a la ultraderecha" y por el contrario desean "cambiar de rumbo" después del "desastre" que, afirma, PP y Vox han provocado en este territorio.

En este sentido, le ha advertido de que el Gobierno central va a estar "vigilante" para que ninguno de los acuerdos que puedan alcanzar las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "vulnere los compromisos internacionales ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo reúne hoy en Melilla al comité de dirección del PP para visualizar su alternativa migratoria

Feijóo reúne hoy en Melilla

Directivos de Sidenor declaran hoy en la AN por presunta venta de acero a Israel sin autorización del Gobierno

Directivos de Sidenor declaran hoy

Sánchez atacará hoy al PP en el Congreso con la gestión de la Sanidad mientras Feijóo se centrará en la corrupción

Sánchez atacará hoy al PP

El fiscal general declara hoy en el juicio en su contra por la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso

El fiscal general declara hoy

El Rey defiende la relación con China: "beneficia a ambos pueblos y es coherente con dos países de amplia historia"

El Rey defiende la relación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abdellatif Hammouchi, el líder de

Abdellatif Hammouchi, el líder de la seguridad de Marruecos acusado de torturas o espionaje por el caso ‘Pegasus’ al que Marlaska ha dado una medalla

España se posiciona como el “socio fiable” de China en Europa: los 10 acuerdos para abrirse paso en su mercado

El nuevo Airbus C295 SAR del Ejército del Aire realiza su primer vuelo en Sevilla

Una semana o pocas horas antes: estos son todos los periodistas que tuvieron conocimiento del correo filtrado de González Amador antes que el fiscal general

“No es magia, son tus impuestos”: Hacienda busca un nuevo lema por 560.000 euros para concienciar a los españoles de que hay que cumplir con el fisco

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

La ley obligará a evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar a partir de este viernes: estas son las multas a las que se enfrentan las familias

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

Cómo está el euro frente al dólar este 12 de noviembre

Carles Sala, abogado: “Los pisos vuelan y si alguien encuentra uno y puede pagarlo debería comprarlo y no esperar por si los precios bajan”

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça