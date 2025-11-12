Espana agencias

Sánchez cree "especialmente doloroso" ver al emérito hacer "loas del dictador Franco" en sus memorias

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que le resultan "especialmente dolorosas" las "loas" del rey emérito Juan Carlos I en sus memorias a Francisco Franco, sobre todo cuando aún hay familiares que están buscan en "cunetas" los restos de víctimas del franquismo.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia en el Congreso en el turno de réplica a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que le ha reclamado la convocatoria de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.

Precisamente Belarra ha calificado a Juan Carlos de "delincuente" y que una consulta sobre la monarquía y la república en la Jefatura del Estado era pertinente, dado que "ya está bien" de leer en sus memorias elogios al franquismo. "La democracia no la trajo ningún rey sino la gente de la calle", exclamó la diputada 'morada'.

Sánchez ha hecho referencia al escrito del emérito para decir que le resulta "particularmente doloroso" "escuchar al emérito hacer y dar loas al dictador Franco", insistiendo en que hay aún víctimas de la dictadura por localizar en el país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez cree que Abascal habla de corrupción porque "la conoce muy bien" al haber militado en el PP y recibir donaciones

Sánchez cree que Abascal habla

Sánchez recrimina a Sumar que su "juego" de "parecer no estar en el Gobierno" y criticar al PSOE "no funciona bien"

Sánchez recrimina a Sumar que

Bolaños defiende acelerar las reformas de la Justicia para responder al ritmo de los cambios sociales

Bolaños defiende acelerar las reformas

Asufin lamenta la "pesadilla del IPRH" y acusa al Supremo de "retorcer" la doctrina europea

Asufin lamenta la "pesadilla del

TSJA absuelve a dos condenados con más de nueve años y multas de 270 millones por tráfico de cocaína

TSJA absuelve a dos condenados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar carga contra Sánchez en

Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está en el Gobierno, no funciona muy bien”

Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 noviembre

El Supremo descarta declarar abusivas todas las hipotecas ligadas al IRPH y deja la decisión a los jueces

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una chica de 28 años deja su carrera en medicina para trabajar como niñera de multimillonarios y ahora cobra 130.000 euros al año y viaje en megayates

DEPORTES

Alcaraz y Sinner juntos en

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025