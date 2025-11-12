Rufián desafía a Feijóo a presentar una moción de censura y reprocha a Junts que utilice CATALUÑA como "un negocio"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha emplazado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el Gobierno si realmente considera que "todo está tan mal" y existe "una mayoría de derechas" en la Cámara; una mayoría que completaría con Vox y Junts, partido al que ha acusado de "usar Cataluña como un negocio".

Durante su intervención en el Pleno tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, el dirigente republicano ha lanzado una pregunta directa al PP y a Vox: "La moción de censura, ¿para cuándo? Si lo tienen tan a huevo, ¿a qué esperan?. Feijóo debería darse prisa, porque si no la hace él, la hará otro, u otra", ha advertido.

"VENDEN MERCADERÍA TÓXICA"

Rufián también ha dirigido duras críticas a Junts per Catalunya, a quienes ha acusado de actuar por interés propio. "Para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que o la recuperan o la destruyen", ha afirmado, advirtiendo de que sus dirigentes "hace tiempo que se pasean por consejos de administración y digitales de ultraderecha prometiendo que harán a Feijóo presidente del Gobierno a cambio de lo que sea".

El portavoz parlamentario ha instado al grupo de Carles Puigdemont a "dejar de vender mercadería tóxica y nociva" y a "dejar de hacer daño al país". Además, les ha exigido una "disculpa pública" hacia Esquerra Republicana por los ataques recibidos en los últimos años.

"Les pido una disculpa pública porque durante seis años nos hemos dejado la piel por este país mientras ustedes hacían tuits. En estos años han pasado de 'Puigdemont a prisión' a 'Puigdemont quizá vota la moción'. Qué vergüenza", ha criticado el diputado republicano.

