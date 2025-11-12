Espana agencias

Rufián desafía a Feijóo a presentar una moción de censura y reprocha a Junts que utilice CATALUÑA como "un negocio"

Guardar

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha emplazado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el Gobierno si realmente considera que "todo está tan mal" y existe "una mayoría de derechas" en la Cámara; una mayoría que completaría con Vox y Junts, partido al que ha acusado de "usar Cataluña como un negocio".

Durante su intervención en el Pleno tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, el dirigente republicano ha lanzado una pregunta directa al PP y a Vox: "La moción de censura, ¿para cuándo? Si lo tienen tan a huevo, ¿a qué esperan?. Feijóo debería darse prisa, porque si no la hace él, la hará otro, u otra", ha advertido.

"VENDEN MERCADERÍA TÓXICA"

Rufián también ha dirigido duras críticas a Junts per Catalunya, a quienes ha acusado de actuar por interés propio. "Para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que o la recuperan o la destruyen", ha afirmado, advirtiendo de que sus dirigentes "hace tiempo que se pasean por consejos de administración y digitales de ultraderecha prometiendo que harán a Feijóo presidente del Gobierno a cambio de lo que sea".

El portavoz parlamentario ha instado al grupo de Carles Puigdemont a "dejar de vender mercadería tóxica y nociva" y a "dejar de hacer daño al país". Además, les ha exigido una "disculpa pública" hacia Esquerra Republicana por los ataques recibidos en los últimos años.

"Les pido una disculpa pública porque durante seis años nos hemos dejado la piel por este país mientras ustedes hacían tuits. En estos años han pasado de 'Puigdemont a prisión' a 'Puigdemont quizá vota la moción'. Qué vergüenza", ha criticado el diputado republicano.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar pide a Sánchez que el Estado compre 25.000 viviendas de fondos de inversión para ponerlas en alquiler barato

Sumar pide a Sánchez que

Agentes declaran que se llevaron más información de la autorizada en el registro al fiscal porque era imposible filtrar

Agentes declaran que se llevaron

Feijóo insta a Sánchez a convocar elecciones para evitar la parálisis: "Aunque se resista, su tiempo se ha acabado"

Feijóo insta a Sánchez a

Prisión para el acusado de matar a su hermano con arma blanca en una discusión familiar en Ponferrada (León)

Infobae

La Fiscalía de Barcelona avala investigar a Deport Them Now por actuaciones en municipios catalanes

La Fiscalía de Barcelona avala
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los peritos confirman que el

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

La Guardia Civil libera a una mujer que fue encerrada y agredida en una casa en Murcia: hay tres detenidos y uno es menor de edad

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

ECONOMÍA

Estos son los 5 mejores

Estos son los 5 mejores anuncios de la Lotería de Navidad: de la historia de Julián al gesto solidario en el bar de Antonio

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça