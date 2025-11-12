Espana agencias

Robles destaca la labor "imprescindible" del CAOC de la OTAN en Torrejón para vigilar el espacio aéreo del sur de Europa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este miércoles el trabajo que realiza el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN (CAOC) de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde se lleva a cabo el control y vigilancia del flanco sur del territorio de la Alianza Atlántica.

En una nota de prensa, Robles ha destacado que la misión de este centro es "muy desconocida por motivos de seguridad", aunque "absolutamente imprescindible y una muestra más del firme compromiso de España con la Alianza Atlántica".

Así lo ha señalado durante una visita a sus instalaciones, en la que ha asistido a una presentación a cargo del comandante del CAOCTJ, teniente general Juan Pablo Sánchez de Lara, y ha agradecido su esfuerzo en la "difícil coyuntura geopolítica actual".

En el CAOC de Torrejón trabajan unas 160 personas procedentes de 18 países OTAN y pertenecientes a los tres ejércitos. Esta área, que abarca unos 6.500 kilómetros de este a oeste, incluye Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovenia, Croacia, Albania, Montenegro, la mitad sur de Francia y España, así como todo el mar Mediterráneo, el mar Negro y parte del Atlántico.

El centro cuenta también con el apoyo de un destacamento de la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA), así como una serie de unidades de apoyo nacionales, que eleva el total del personal destinado a unos 250 efectivos con capacidad de hacer frente con rapidez a las amenazas aérea, según ha informado Defensa.

